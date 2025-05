10 Prozent Kaufland-Guthaben beim Kauf einer Apple Geschenkkarte

In der vergangenen Woche konntet ihr bei Penny sparen, nun ist Kaufland an der Reihe. Auch dort erhaltet ihr in den kommenden Tagen einen Bonus in Höhe von 10 Prozent beim Kauf von einer oder zwei Apple Geschenkkarten. Allerdings ist dieses Mal ein bisschen mehr Aufwand und Zeit notwendig.

Um bei der Aktion bei Kaufland teilnehmen zu können, ist die Kaufland Card erforderlich – die gibt es am einfachsten direkt in der Kaufland-App. Diese muss beim Kauf der Apple Geschenkkarte gescannt werden, so dass auch nur ein Kauf möglich ist. Das Bonus-Guthaben wird euch dann innerhalb von zwei Tagen auf die Kaufland Card gutgeschrieben und muss bis zum 28. Mai eingelöst werden, damit es nicht verfällt.

Kaufen könnt ihr eine oder zwei Apple Geschenkkarten im Wert von 25, 50 oder 100 Euro. Der maximale Bonus beträgt demnach 20 Euro. Die Aktion startet am 2. Mai und läuft bis zum 7. Mai 2025.