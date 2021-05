1Password im Browser jetzt mit Touch ID, Dark Mode & mehr

Bei 1Password könnt ihr all eure Logins und Passwörter sicher speichern. Die Passwörter können über Apps und Erweiterungen auch in anderen Anwendungen genutzt werden. Und nun gibt es ein großes Update für die Browser-Erweiterung. Diese ist für Chrome, Firefox, Edge und Safari verfügbar.

Ab sofort unterstützt die Browser-Erweiterung Touch ID am Mac, Windows Hello und Biometric unter Linux. Möchte man ein Passwort automatisch einfügen, kann man diesen Vorgang jetzt mit einem Fingerabdruck bestätigen. Gleichzeitig bringt das Update vollen Support für den Dark Mode mit. So werden alle Daten, Details und Passwörter in einem dunklen Layout bereitgestellt. Ebenso lassen sich Logins und Passwörter jetzt noch einfacher ändern und bearbeiten. Ein Passwortgenerator ist mit an Bord.

Version 2.0 bringt eine lange Liste an Verbesserungen mit und kann ab sofort installiert werden.