Ab morgen wird das iPhone Duo ausgeliefert, die ersten Testberichte von ausgewählten Medien gibt es schon seit gestern. Viele kritisieren die fehlende Anpassung von Drittanbieter-Apps und das nicht vorhandene Face ID. Aber wie sieht es mit dem Klappmechanismus aus, für den sich Apple beim ersten faltbaren iPhone besonders viel Mühe gegeben hat?

Genau hier kommt das Review von Joanna Stern aus New York ins Spiel. Sie hat sich eine kleine Maschine bauen lassen, um das iPhone Duo in vier Nächten insgesamt 32.000 Mal auf- und zuklappen zu lassen. Alleine für diesen kleinen Test lohnt sich ein Blick auf ihr YouTube-Video.

In jeder Nacht verrichtete ein kleiner Motor mitsamt Controller und 3D-gedruckten Teilen seinen Dienst und klappte das iPhone Duo 17 Mal pro Minute. Danach wurde gemessen: Wie viel Kraft ist nötig, um das geschlossene iPhone Duo zu öffnen? Die Überraschung: Auf dem Papier war das Scharnier sogar einen Hauch steifer.

„Im Alltag konnte ich wirklich keinen Unterschied spüren“, fasste Stern zusammen. „Nach 32.000 Faltvorgängen fühlte es sich also fast genauso an wie am ersten Tag, was verdammt beeindruckend ist.“

Auf lange Sicht dürfte es mit dem iPhone Duo im Alltag also keine Probleme geben, zumindest was den Klappmechanismus angeht. 32.000 Bewegungen sind ja eine stolze Summe. Und es ist ja davon auszugehen, dass es danach nicht rapide bergab geht.

Auch sonst ein wirklich sehenswertes Video

Falls ihr eine gute Viertelstunde Zeit mitbringt und ein englischsprachiges Video für euch kein Problem darstellt, dann schaut euch die Eindrücke von Joanna Stern gerne mal an. Ich finde ihren Bericht sehr neutral und in vielen Punkten treffend auf den Punkt gebracht.

Lob fand sie vor allem für das innere Display des iPhone Duo, das die faltbare Konkurrenz von Samsung deutlich abgehängt hat.