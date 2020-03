3,49 Euro sparen: „Rolando: Königsedition“ erstmals kostenlos für iOS

Könnt ihr euch noch an den Puzzle-Klassiker Rolando erinnern? Vor rund 10 Jahren zählte die App zu den ersten Spielen im App Store. Vor gut einem Jahr hat man dann „Rolando: Königsedition“ (App Store-Link) veröffentlicht, eine Neuauflage für iPhone und iPad. Und genau dieses Spiel lässt sich jetzt erstmals kostenlos laden.

Gespielt wird mit kleinen Kugeln, die man zusammen oder einzeln durch die Welt bewegen kann. Das geschieht einfach mithilfe der Schwerkraft und durch Neigung des iPhones oder iPads. Zusätzlich können die kleinen Rolandos auch springen, dazu reicht ein einfacher Fingerwisch nach oben.

In Rolando ist man nur gemeinsam stark

Was wirklich klasse ist: Es sind zahlreiche Interaktionen mit der wunderschön gestaltete Umgebung möglich. Immer wieder müssen Kisten verschoben, Schalter umgelegt oder Barrieren gedreht werden, um den Rolandos den Weg zum Ausgang des Levels zu ebnen. Pro Level können dabei bis zu drei Medaillen gesammelt werden. Die erste gibt es für das Erreichen des Ziels, die zweite für alle geretteten Rolandos und die dritte für die Einhaltung eines Zeitlimits. Und insbesondere letzteres ist nach einigen Leveln gar nicht mehr so einfach, so dass es durchaus Spaß macht, ein Level noch ein zweites Mal in Angriff zu nehmen.

„Rolando: Königsedition“ ist eine Empfehlung, Werbung oder In-App-Käufe gibt es nicht. Der Download ist 511,2 MB groß und wird mit 4,8 Sternen bewertet. Schlagt zu!