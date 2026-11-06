5 neue Apple-Produkte sind ab heute offiziell erhältlich

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und Apple wirft noch einmal einen neuen Schwung Geräte auf den Markt. Ab heute offiziell erhältlich sind das iPad mini 8 mit OLED und A20-Pro-Chip, der iMac mit M6, das Standard-Modell des MacBook Pro mit M6-Chip sowie das brandneue MacBook Pro mit Touchscreen.

iPad mini 8 mit neuem OLED-Display

Obwohl Apple ein modernes OLED-Display verbaut, verzichtet dieses auf 120 Hz und muss somit mit 60 Hz auskommen. Der A20-Pro-Chip bringt einen ordentlichen Leistungsschub mit und obendrein ist das iPad mini erstmals gegen Staub und Wasser geschützt. Es ist leichter und dünner, verfügt über besseren Sound und bietet die FaceTime-Kamera jetzt auf der langen Seite an. Hinzu kommen neue Funkchips für Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread.

Wer sich für das kleinste iPad von Apple interessiert, muss mindestens 749 Euro investieren. Und wenn das iPad mini das Nanotexturglas aufweisen soll, müsst ihr euch zwingend für die Version mit mehr Speicher entscheiden und landet dann bei 1.009 Euro.

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iMac mit M6: Hier gibt es nichts zu sehen

Der iMac ist seit Jahren unverändert und das diesjährige Upgrade fällt klein aus. Durch den neuen M6-Chip gibt es einen Boost bei CPU und GPU, auch Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 sind jetzt mit dabei. Die Größe und das Display bleiben gleich, denn Apple setzt weiterhin auf 24 Zoll und 4,5K. Auch am Design und der Farbgestaltung hat Apple nichts geändert.

Aber auch beim iMac gilt es bei der Bestellung aufzupassen. Während der iMac bei 1.799 Euro startet, gibt es hier jedoch nur zwei Thunderbolt-Anschlüsse. Der iMac mit besserer CPU, GPU und vier Thunderbolt-Anschlüssen kostet schon mindestens 1.999 Euro.

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M6 MacBook Pro: Doch lieber ohne Touch?

Wer auf Touch verzichten kann, greift zum neuen MacBook Pro mit M6. Da fortan mindestens 16 GB Arbeitsspeicher verbaut sind, müsst ihr euch keine Sorgen um die Performance machen. Zudem gibt es eine längere Akkulaufzeit. Weiterhin mit dabei: HDMI, MagSafe 3, drei Thunderbolt-4-Ports, ein SDXC-Kartenleser und eine Kopfhörerbuchse.

Das MacBook Pro für „Einsteiger“ gibt es nur mit 14-Zoll-Display, wobei die Farben Space Black und Silber zur Auswahl stehen. In der Standardkonfiguration kostet das neue MacBook Pro 2.299 Euro.

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MacBook Pro mit Touchscreen: Jetzt wird es teuer

Das Highlight der neuen Produkt-Offensive ist ganz klar das MacBook Pro mit PROLED XDR Display, das erstmals einen Touchscreen mitbringt. Somit sind Eingaben nicht mehr nur mit Trackpad und Tastatur möglich, sondern auch per Finger. Wie gut der neue Touchscreen ist, zeigen die ersten Reviews. Viele frühe Tester stellen aber auch fest, dass sie die Touch-Funktion eher sporadisch nutzen. Ob Apple hier den richtigen Weg eingeschlagen hat, bleibt abzuwarten.

Darüber hinaus ziehen der M5 Pro und M5 Max ein, ebenso die vom iPhone bekannte Dynamic Island. Das neue MacBook Pro ist dünner, leichter und schneller, kommt mit einem neuen 6-Lautsprecher-System und bietet zahlreiche Profi-Anschlüsse.

Apple verlangt für das 14-Zoll MacBook Pro mit Touchscreen mindestens 3.299 Euro, während das große 16-Zoll MacBook bei 3.899 Euro startet. Nanotextur gibt es für 165 Euro mehr und wer sich für den M5 Max statt M5 Pro entscheidet, steigt direkt bei 5.199 Euro ein.

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Verfügbarkeit und Auslieferung

Wer eine Vorbestellung aufgegeben hat, bekommt sein neues Apple-Gerät noch heute. Doch auch spontane Käufer können heute viel Geld ausgeben, da viele Geräte auf Lager sind. Für alle Neuheiten gilt: Ihr könnt sie noch heute bestellen und im Apple Store abholen. Wer keinen Store in der Nähe hat, bekommt sein neues Gerät schon am Montag geliefert.