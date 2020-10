5G verkürzt die Akkulaufzeit des iPhone 12 um 2 Stunden

Apple bereitet uns auf die Zukunft vor. 5G war ein wirklich sehr großes Thema bei der Vorstellung der neuen iPhone 12-Modelle. Während man in den USA mit Verizon zusammenarbeitet und den ultraschnellen Standard „sub‑6 GHz and mmWave“ anbietet, können wir hierzulande nur „normales 5G“ nutzen. Und genau für das schnellere Frequenzband befindet sich auf den Modellen, die für die USA bestimmt sind, eine zusätzliche Antenne.

Die ersten Tests haben gezeigt: 5G ist rasant schnell. Aber die Verfügbarkeit ist noch nicht flächendeckend verfügbar. Während man an einer Straßenkreuzung mit bis zu 4 Gbit/s surfen kann, ist auf der Straßenseite gegenüber nur „langsames“ 4G verfügbar. Wer 5G aktiv nutzt, muss mit einer kürzeren Akkulaufzeit rechnen. MacRumors notiert, dass sich die Laufzeit um bis zu 2 Stunden verringert.

Akkulaufzeit mit 5G einsparen

Aber: In den Einstellungen könnt ihr festlegen, wie 5G genutzt wird. Ihr könnt zwischen 5G und 5G Auto wählen. Im Auto-Modus wird 5G immer dann genutzt, wenn es notwendig ist. Wer nur durchs Netz surft, bleibt bei LTE; wer ein Update lädt oder YouTube-Videos anschaut, wechselt ins 5G-Netz. So wird man Daten sparen und den Akku schonen können.

Mit 5G iOS-Updates laden

In den Einstellungen könnt ihr zudem über den Datenmodus bestimmen und festlegen, dass über 5G mehr Daten geladen werden dürfen.

Apple schreibt:

Ermöglicht höhere Datenverwendungsfunktionen für Anwendungen und Systemaufgaben. Dazu gehören FaceTime in höherer Qualität, hochauflösende Inhalte auf Apple TV, Apple Music Songs und Videos sowie iOS-Updates über das Mobiltelefon. Diese Einstellung ermöglicht es auch Anwendungen von Drittanbietern, mehr Mobilfunkdaten für verbesserte Erlebnisse zu verwenden. Dies ist die Standardeinstellung bei einigen Plänen mit unbegrenzter Datenmenge, abhängig von Ihrem Netzbetreiber. Diese Einstellung verwendet mehr Mobilfunkdaten.

5G funktioniert nicht mit Dual-SIM

Wer eine Dual-SIM nutzt, muss auf 5G verzichten. Auf beiden Leitungen ist 5G deaktiviert und man fällt auf LTE zurück. Einzig Ausnahme ist hier bisher China. Auf der Datenleitung wird 5G unterstützt.

Was beuteten die 5G-Icons?

Das iPhone 12 kann verschiedene 5G-Icons anzeigen. Folgende Erklärungen gibt es:

5G : Das 5G-Netz des Netzbetreibers ist verfügbar und das iPhone kann sich über dieses Netz mit dem Internet verbinden.

: Das 5G-Netz des Netzbetreibers ist verfügbar und das iPhone kann sich über dieses Netz mit dem Internet verbinden. 5G+/5Guw: Die 5G-Version des Netzbetreibers für höhere Frequenzen ist verfügbar oder das iPhone verfügt über eine aktive Verbindung über dieses Netzwerk.

5G bei der Telekom, Vodafone und o2

Der 5G Ausbau geht auch in Deutschland voran. Die Telekom bietet 5G in allen neuen Smartphone-Tarifen an. Ob in eurer Gegend 5G schon verfügbar ist, könnt ihr dieser Netzkarte entnehmen.

Bei Vodafone surft man in neuen Red- und Young-Mobilfunk-Tarifen im 5G-Netz, insofern verfügbar. Die Verfügbarkeit von 5G bei Vodafone könnt ihr hier prüfen.

Auch bei o2 werden Tarife mit 5G angeboten. Die 5G-Netzkarte wird aktuell aber überarbeitet und ist ab dem 3. November 2020 wieder erreichbar.

Jetzt die Frage an euch: Benötigt ihr solche schnelle Verbindungen über das Mobilfunknetz?