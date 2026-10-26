Findige Entwickler haben für das iPhone Duo einzigartige Apps entwickelt. Wir haben uns sieben Kreationen genauer angesehen, die die neuen Displays oder den neuen Klappmechanismus auf eine Art und Weise nutzen, die zum Schmunzeln anregt.

Tiny Computers: Nostalgie pur

Für 3,99 Euro könnt ihr das iPhone Duo mit Tiny Computers aufgeklappt in einen Macintosh 128K, in einen Amiga 500, in einen iMac G3 oder in ein iBook G3 verwandeln. Halb aufgeklappt, könnt ihr die alten Computer sogar interaktiv benutzen, denn sowohl das Trackpad als auch die Tastatur lassen sich bedienen. Die virtuelle Darstellung ist natürlich begrenzt, aber ihr könnt Dokumente öffnen oder mit der Maus zeichnen.

Battlefleet Duo: Schiffe versenken mit tollen Animationen

Schiffe versenken macht auf dem iPhone Duo besonders viel Spaß, denn die geteilte Ansicht ist dafür bestens geeignet. Während oben das Spielfeld angezeigt wird, gibt es unterhalb passende Animationen, wenn das eigene Schiff einen Treffer erleidet. Probiert es einfach mal aus!

Toastie: Jetzt ein leckeres Sandwich machen

Wer 2,99 Euro in Toastie investiert, kann das iPhone Duo in einen Toaster verwandeln. Ihr belegt einfach ein Toast mit Tomate und Käse, um dieses dann im zugeklappten Zustand zu toasten. Wer das Duo nicht rechtzeitig öffnet, bekommt kein leckeres Sandwich, sondern nur ein verbranntes Toast. Der praktische Nutzen tendiert gegen null, die Idee dahinter ist aberwitzig.

Deck-Man: Der Walkman ist zurück

Seid ihr alt genug, um Erinnerungen an den Walkman zu haben? Wenn ihr dieses Gefühl zurückholen wollt, könnt ihr euch die 5,99 Euro teure App „Deck-Man“ kaufen, die dem Duo ein Walkman-Design spendiert. Und natürlich könnt ihr auch Kassetten einlegen, am Band drehen oder einfach nur Musik hören.

Duobox: Das faltbare Akkordeon

Jetzt wird es noch einmal wild. Mit Duobox könnt ihr das iPhone Duo in ein Akkordeon umwandeln, das ihr natürlich auch spielen könnt. Das Ganze könnt ihr kostenlos ausprobieren – und vermutlich hört es sich schrecklich an.

PianoFold: Rhythmisches Klavierspiel

Wenn es besser klingen soll, könnt ihr mit PianoFold Klavier spielen. Vom oberen Bildschirmbereich fallen bunte Steine herab, die ihr zum richtigen Zeitpunkt antippen müsst. Dafür nutzt ihr einfach den unteren Bereich des Displays. Das Prinzip ist nicht neu, macht auf dem Duo auf einem geteilten Bildschirm aber viel Sinn.

Phridge: Der virtuelle Kühlschrank

Phridge, abgeleitet vom englischen „Fridge“, ist ein Kühlschrank für das iPhone Duo. Die Klappanimation bietet sich hier natürlich bestens an, und ihr könnt danach einfach sehen, was noch so im Kühlschrank vorhanden ist. Da die App kostenlos ist, schnuppert einfach mal rein.