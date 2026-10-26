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7 skurrile Apps für das iPhone Duo

Cool, witzig und unnütz

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iPhone Duo

Findige Entwickler haben für das iPhone Duo einzigartige Apps entwickelt. Wir haben uns sieben Kreationen genauer angesehen, die die neuen Displays oder den neuen Klappmechanismus auf eine Art und Weise nutzen, die zum Schmunzeln anregt.

Tiny Computers: Nostalgie pur

Tiny Computers auf dem iPhone Duo

Für 3,99 Euro könnt ihr das iPhone Duo mit Tiny Computers aufgeklappt in einen Macintosh 128K, in einen Amiga 500, in einen iMac G3 oder in ein iBook G3 verwandeln. Halb aufgeklappt, könnt ihr die alten Computer sogar interaktiv benutzen, denn sowohl das Trackpad als auch die Tastatur lassen sich bedienen. Die virtuelle Darstellung ist natürlich begrenzt, aber ihr könnt Dokumente öffnen oder mit der Maus zeichnen. 


Tiny Computers
Tiny Computers
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Tiny Computers
Entwickler: Fountain Interactive Ltd
Preis: 3,99 €

Battlefleet Duo: Schiffe versenken mit tollen Animationen

Battlefleet Duo

Schiffe versenken macht auf dem iPhone Duo besonders viel Spaß, denn die geteilte Ansicht ist dafür bestens geeignet. Während oben das Spielfeld angezeigt wird, gibt es unterhalb passende Animationen, wenn das eigene Schiff einen Treffer erleidet. Probiert es einfach mal aus!

Battlefleet Duo
Battlefleet Duo
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Battlefleet Duo
Entwickler: Brian Corrieri
Preis: Kostenlos+

Toastie: Jetzt ein leckeres Sandwich machen

Toastie App

Wer 2,99 Euro in Toastie investiert, kann das iPhone Duo in einen Toaster verwandeln. Ihr belegt einfach ein Toast mit Tomate und Käse, um dieses dann im zugeklappten Zustand zu toasten. Wer das Duo nicht rechtzeitig öffnet, bekommt kein leckeres Sandwich, sondern nur ein verbranntes Toast. Der praktische Nutzen tendiert gegen null, die Idee dahinter ist aberwitzig. 

Toastie: grilled cheese game
Toastie: grilled cheese game
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Toastie: grilled cheese game
Entwickler: Tomasz Szykulski
Preis: 2,99 €

Deck-Man: Der Walkman ist zurück

Deck-Man

Seid ihr alt genug, um Erinnerungen an den Walkman zu haben? Wenn ihr dieses Gefühl zurückholen wollt, könnt ihr euch die 5,99 Euro teure App „Deck-Man“ kaufen, die dem Duo ein Walkman-Design spendiert. Und natürlich könnt ihr auch Kassetten einlegen, am Band drehen oder einfach nur Musik hören. 

Deck-Man: Cassette Player
Deck-Man: Cassette Player
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Deck-Man: Cassette Player
Entwickler: Squircle Apps LLP
Preis: 5,99 €

Duobox: Das faltbare Akkordeon

Duobox

Jetzt wird es noch einmal wild. Mit Duobox könnt ihr das iPhone Duo in ein Akkordeon umwandeln, das ihr natürlich auch spielen könnt. Das Ganze könnt ihr kostenlos ausprobieren – und vermutlich hört es sich schrecklich an. 

DuoBox: Falt-Akkordeon
DuoBox: Falt-Akkordeon
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DuoBox: Falt-Akkordeon
Entwickler: Aaron Peabody
Preis: Kostenlos+

PianoFold: Rhythmisches Klavierspiel

PianoFold

Wenn es besser klingen soll, könnt ihr mit PianoFold Klavier spielen. Vom oberen Bildschirmbereich fallen bunte Steine herab, die ihr zum richtigen Zeitpunkt antippen müsst. Dafür nutzt ihr einfach den unteren Bereich des Displays. Das Prinzip ist nicht neu, macht auf dem Duo auf einem geteilten Bildschirm aber viel Sinn. 

PianoFold - Rhythm Game
PianoFold - Rhythm Game
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PianoFold - Rhythm Game
Entwickler: Brian Corrieri
Preis: Kostenlos+

Phridge: Der virtuelle Kühlschrank

Phridge

Phridge, abgeleitet vom englischen „Fridge“, ist ein Kühlschrank für das iPhone Duo. Die Klappanimation bietet sich hier natürlich bestens an, und ihr könnt danach einfach sehen, was noch so im Kühlschrank vorhanden ist. Da die App kostenlos ist, schnuppert einfach mal rein. 

Phridge
Phridge
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Phridge
Entwickler: Vladislavs Simanovics
Preis: Kostenlos

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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