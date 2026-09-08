Das Ugreen Nexode Pro ist ein Kraftpaket, denn mit 300 Watt Ausgangsleistung und insgesamt 8 Anschlüssen lassen sich ziemlich viele Endgeräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Hinzu kommt ein nützliches Display, das allerhand praktische Informationen liefert, zum Beispiel die Leistung pro Port, die Temperatur oder auch benutzerdefinierte Hintergrundbilder sowie Uhrzeit und Datum.

Mit insgesamt 300 Watt Ausgangsleistung lassen sich viele Geräte gleichzeitig aufladen. Mit dabei ist auch ein DC-Anschluss, der mit 240 Watt starke Power für Laptops bietet. Aber auch über USB-C geht es schnell, denn hier bieten drei Anschlüsse bis zu 140 Watt, zwei weitere jeweils 100 Watt und einer 30 Watt. Unter anderem könnt ihr zwei MacBooks innerhalb von 28 Minuten auf 50 Prozent aufladen, während ihr gleichzeitig Smartphone und Tablet mit Strom versorgt. Ein USB-A-Anschluss steht an der Seite bereit, wenn mal ältere Geräte Strom zapfen möchten.

5 Lademodi und eine App

Über die obere Taste könnt ihr zwischen 5 verschiedenen Lademodi wechseln: Unter anderem lässt sich die Leistung gleichmäßig verteilen, wer möchte, kann aber auch bestimmte Anschlüsse priorisieren. Unter anderem steht auch ein benutzerdefinierter Modus bereit, bei dem ihr die Leistung manuell anpassen könnt. Dafür wird die entsprechende App benötigt.

Wer also auf dem Schreibtisch mehrere MacBooks, Computer, Tablets, Smartphones und mehr nutzt, lädt mit einem Ladegerät einfach alles auf. Für herkömmliche Laptops steht ein ultraschneller DC-Anschluss bereit, den die meisten Ladegeräte nicht an Bord haben.

Im Vergleich zur UVP spart ihr aktuell 26 Prozent, sodass ihr euch das Ugreen Nexode Pro für 125,99 Euro statt für 169,99 Euro sichern könnt. Die Bewertungen bei Amazon liegen bei 4,5 von 5 Sternen.