A Tiny Sticker Tale: Niedliches Abenteuer erscheint bald im App Store

Das mexikanische Entwicklerteam von Ogre Pixel hat im Laufe der Jahre eine ganze Reihe großartiger Mobile Games wie Jumper Jon, Warcher Defenders, Swipe Casters und mehr veröffentlicht. In den letzten Jahren hat man sich auch in die Welt der Konsolen und des PCs vorgewagt, zuerst mit ihrem gut bewerteten Lebenssimulations-Puzzle-Abenteuer Lonesome Village im Jahr 2022.

Im vergangenen Oktober hat Ogre Pixel dann das mit gemütliche und Sticker-basierte Mini-Abenteuer A Tiny Sticker Tale veröffentlicht. Sowohl Lonesome Village als auch A Tiny Sticker Tale sind für die Nintendo Switch und bei Steam erhältlich. Vor wenigen Tagen hat Ogre Pixel nun angekündigt, dass A Tiny Sticker Tale nun auch für iOS- und Android-Geräte erscheint.

Das Team von TouchArcade hat sich im Vorfeld die Nintendo Switch-Version ansehen können und bezeichnet A Tiny Sticker Tale als „im Grunde den besten Teil von Paper Mario: Sticker Star und macht daraus ein Spiel“. In A Tiny Sticker Tale nimmt man irgendetwas aus der umgebenden Welt, verwandelt es in einen Sticker und benutzt die eigene Kreativität, um es an verschiedenen Orten wieder aufzukleben, Rätsel zu lösen und Freunden zu helfen. Von Ogre Pixel heißt es in einer Kurzbeschreibung:

„In diesem bekömmlichen Abenteuer schlüpfst du in die winzigen Stiefel von Flynn, dem Esel, und reist über die Figori-Insel, um die lebendigen Aufgaben zu entdecken, die die Kraft eines ganz besonderen magischen Stickerbuches erfordern.“

Zu den Merkmalen des Spiels gehören die folgenden Features:

Einzigartiges Gameplay: Nutze deine Kreativität, um Rätsel zu lösen, indem du Sticker nimmst und an verschiedenen Stellen platzierst

Verändere deine Umgebung, indem du Sticker platzierst

Gestalte und dekoriere deine Insel, wie du willst

Figori Island ist ein wunderschöner, einladender Kunststil und der perfekte Ort, um sich nach einem langen Tag voller Abenteuer auszuruhen

Entdecke eine detaillierte und faszinierende Insel voller Geheimnisse und Abenteuer

Sammle alle Sticker auf der Insel

A Tiny Sticker Tale ist ein kurzes Abenteuer mit vielen Details, weiteren Zusatzinhalten zur Hauptgeschichte und einem hohen Wiederspielwert. Laut Ogre Pixel plant man auch, eine Porträtoption für Mobilgeräte einzuführen, damit man mit nur einer Hand spielen kann. Bislang gibt es noch kein genaues Veröffentlichungsdatum, aber das Entwicklerteam prognostiziert, dass A Tiny Sticker Tale „bald“ auf iOS- und Android-Geräten erscheinen soll. Für weitere Eindrücke zum Spiel könnt ihr euch abschließend den Nintendo Switch-Trailer bei YouTube ansehen.