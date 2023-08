Acefast GaN 65W-Ladegerät mit HDMI-Port: Tolles Accessoire für Gaming und Co.

Wenn ich meine Nintendo Switch für einen Gaming-Abend im Freundeskreis mitnehme, hieß es bislang, entweder das Dock der Spielkonsole mühselig hinter dem Fernseher hervorzuholen, oder aber ein Ersatzdock mitzunehmen. Mit dem Acefast GaN 65W-Ladegerät hat sich die Lage jedoch deutlich verbessert, denn das Accessoire verfügt nicht nur über einen USB-C- und einen USB-A-Port zum Aufladen von Geräten, sondern integriert zusätzlich auch noch einen HDMI-Anschluss mit 4K HD-Ausgang, um so beispielsweise MacBooks, die Nintendo Switch oder das Steam Deck anschließen und deren Bildschirminhalte auf einem größeren Screen wiedergeben zu können.

Erhältlich ist das Acefast GaN 65W Ladegerät in schwarzer Farbe bei Amazon, wo es derzeit mit einem 9-prozentigen Rabatt zum Preis von 49,99 Euro statt bisheriger 54,99 Euro inklusive Prime-Versandoption bestellt werden kann. Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Ladegerät selbst auch noch ein hochwertiges stoffummanteltes 100W-USB-C-Ladekabel mit 1,8 Metern Länge, das man nicht noch extra dazukaufen muss. Dafür sollte aber ein passendes HDMI-Kabel vorhanden sein, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Grundsätzlich handelt es sich beim Acefast-Accessoire um ein klassisches Ladegerät, das gleichzeitig zwei Geräte zusammen mit bis zu 65 Watt aufladen kann. Der USB-C-Anschluss mit USB 3.1 liefert bis zu 60W, der USB-A-Port mit USB 3.0 weitere 5W bei gleichzeitiger Aufladung. Zudem unterstützt das Ladegerät Power Delivery 3.0 und Quick Charge 3.0/4.0+ für schnelles Aufladen. Auch der Datentransfer ist möglich: Beim USB-C-Anschluss wird bis zu 10 Gbps erreicht, beim USB-A-Anschluss sind es bis zu 5 Gbps.

4K mit 3.840 x 2.160 @60Hz möglich

Das Besondere am Acefast GaN 65W Ladegerät ist jedoch der integrierte HDMI-Anschluss, der einen 4K HD-Videoausgang von bis zu 3.840 x 2.160 @60Hz bereitstellt. So können Videoinhalte direkt auf einem Fernseher, Monitor oder Beamer dargestellt werden, wenn sie per HDMI-Kabel verbunden werden. Treiber oder Dienstprogramme müssen dazu nicht installiert werden, alles funktioniert per Plug-and-Play. So konnte ich beispielsweise meine Nintendo Switch OLED ohne großes weiteres Zubehör an einen Beamer bei Freunden anschließen. Es wird einfach das Ladegerät in die Steckdose gesteckt, das USB-C-Kabel mit Ladegerät und der Switch verbunden und dann ein HDMI-Kabel ans Ladegerät und den Beamer angestöpselt. Wählt man dann den entsprechenden HDMI-Eingang am Beamer oder jedem anderen Monitor oder Fernseher aus, wird der Bildschirminhalt der Nintendo Switch ohne weiteres Zutun angezeigt.

Bei meinen bisherigen Einsatzzwecken des Acefast GaN 65W Ladegeräts konnte ich bis auf einen einmaligen kurzen Ruckler beim Spielen von Mario Kart 8 auf der Nintendo Switch keinerlei Probleme feststellen. Die Verbindung per HDMI ist stabil, zudem bleibt die Konsole geladen, und auch bei der alleinigen Verwendung als Ladegerät werden angeschlossene Geräte zuverlässig aufgeladen. Acefast gibt an, dass man einige Sicherheitsmechanismen verbaut hat, darunter einen Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs-, Kurzschluss- und Blitzschutz. Die integrierte GaN-Technologie sorgt zudem dafür dass eine höhere Effizienz bei weniger Hitze erreicht wird.

Ich habe nun bereits einige Wochen mit dem Acefast-Ladegerät verbracht und kann das Zubehör nicht nur allen Nintendo Switch-Spielern und -Spielerinnen empfehlen, sondern auch Personen, die ihr MacBook oder einen anderen Laptop regelmäßig an externe Bildschirme anschließen. Das kompakte Ladegerät mit Maßen von 9,6 x 5,1 x 3,1 cm und einem Eigengewicht von 133 Gramm (ohne Ladekabel) passt in jede Tasche und liefert mit seinem HDMI-Anschluss einen tollen Mehrwert.