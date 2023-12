Acht smarte Geschenkideen für etwa 100 Euro

Nur noch etwas mehr als eine Woche bis Weihnachten, es wird also höchste Zeit für die Besorgung der Geschenke. Falls ihr noch absolut keine Ahnung habt, helfen wir mit unserem kleinen Guide weiter Nachdem wir uns schon um Geschenkideen bis 30 Euro und bis 60 Euro gekümmert haben, stocken wir heute das Budget auf rund 100 Euro auf. Was es dafür wohl tolles gibt?

Lautsprecher, Assistent und Steuerzentrale

Der HomePod mini erledigt mittlerweile etliche Aufgaben. Er ist nicht nur ein Lautsprecher für Radio und Musik, sondern auch ein (nicht ganz so schlauer) Sprachassistent und eine Smart Home Zentrale. HomeKit, Matter und Thread sind nur drei Stichpunkte, die hier zum Tragen kommen. Wer in der Apple-Welt zuhause ist, kann mit dem HomePod mini höchstwahrscheinlich etwas anfangen.

Ein iPhone als Kunstwerk an der Wand

Ihr kennt die Produkte von Grid Studio bereits. Wenn es vor Weihnachten schnell gegen soll, dann ist aber wohl Xreart die bessere Wahl. Die Idee ist identisch, die Ware dank Amazon aber schon in Deutschland. Für 109 Euro bekommt ihr ein in seine Einzelteile zerlegtes und in einem Bilderrahmen präsentiertes iPhone 3G.

Das Gadget für Grillfans

Wer öfter am Grill unterwegs ist, kann mit dem Meater Plus definitiv etwas anfangen. Die erste Generation des kabellosen Fleischthermometers ist derzeit auf 79,20 Euro reduziert. Dank des Bluetooth-Repeaters im Ladeblock kann man den Garvorgang auf dem Grill oder im Backofen auch dann noch verfolgen, wenn man es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht hat.

Angebot 36.536 Bewertungen MEATER Plus, Das weltweit beliebteste smarte kabellose Fleischthermometer,... ► Perfekte Garergebnisse: Egal ob Steak, Braten, Geflügel oder Fisch, mit dem smarten Fleischthermometer MEATER+ wird jedes Fleischgericht zum...

► Einfache Zubereitung ohne Kabelsalat: MEATER-App auf dem Smartphone oder Tablet starten, Fleischsorte, gewünschte Garstufe auswählen und direkt...

Praktisches Ladegerät für daheim und unterwegs

Das Rundum-Sorglos-Paket unserer Wahl kommt derzeit von Cubenest. Das praktische faltbare Ladegerät für das iPhone und die Apple Watch kann zusammen mit Netzteil und Kabel für Reisen in einer praktischen Tasche verstaut werden. Der Nightmode der Apple Watch wird genau so unterstützt wie Standby für das iPhone, dem praktischen Falt-Mechanismus sei Dank. Durch einen 10-Prozent-Coupon ist das MagSafe-Ladegerät derzeit für unter 75 Euro erhältlich.

Cubenest 2in1 Faltbares Aluminium Wireless Charger | Kompatibel mit Magsafe,... 2in1 LADEGERÄT: Die kabellose magnetische 2-in-1-Ladestation ist die ideale Lösung für das gleichzeitige Laden von zwei Geräten. Diese universelle...

SCHNELLE LADEN: Die Ladestation unterstützt das schnelle Laden der Apple Watch der 7. und 8. Generation sowie der Apple Watch Ultra. Mit dem...

Und unser Tipp für den Schreibtisch

Als „lokale“ Ladestation für den Schreibtisch haben wir den Ugreen Nexode Ladeturm im Einsatz. Das iPhone wird per MagSafe geladen und zusätzlich gibt es vier USB-Anschlüsse mit bis zu 100 Watt Leistung – hier kann selbst ein MacBook problemlos mit Strom versorgt werden. Normalerweise kostet der Ladeturm 179,99 Euro, aktuell steht aber ein 50 Euro Coupon zur Aktivierung bereit.

120 Bewertungen UGREEN Nexode 100W USB-C Ladegerät mit MagSafe 15W Netzteil GaN Charger 4-in-1... ORIGINAL MagSafe 15W AUFLADUNG: GaN 100W Ladegerät mit MagSafe Aufladung liefert dieselbe Ladeleistung wie das originale MagSafe Ladegerät und...

4-IN-1 PRO LADESTATION: Das USB C Ladegerät unterstützt 100W Max. Ausgang beim Einzelport an USB-C1/C2 und kann Ihr MacBook Pro M2 in nur 30 Min....

Neues Gadget für Fahrradfahrer

Auf meiner Gadget-Liste ganz weit oben steht derzeit das Beeline Velo 2, ein smartes Navigationsgerät für Fahrräder. Per App-Anbindung kann man das kreisrunde Gadget mit Informationen füttern und sich die genaue Route zum Ziel direkt am Lenker anzeigen lassen. Oder man verwendet den Entdecken-Modus und wird nur „ungefähr“ zum Ziel geleitet. Das Teilchen muss ich auf jeden Fall noch ausprobieren!

Beeline Velo 2 Navigationsgerät Ø46,4mm für Fahrrad + universelle Lenkerhalterung... Erkunden Sie mit Vertrauen: Die intuitive Navigation macht es einfach, Routen zu finden und zu verfolgen, auch bei Signalverlust. Streng getestet und...

Verfolgen Sie Ihr Abenteuer: Einfach zu befolgende Anweisungen auf Ihrem E-Bike oder klassischen Fahrrad. Verfolgen Sie Ihre Statistiken, speichern...

Eine tragbare Tischleuchte mit Akku

Von Philips Hue können wir die tragbare Tischleuchte Go empfehlen. Dank Akku kann sie einfach mit nach draußen auf die Terrasse oder den Balkon genommen werden, auf dem Sideboard lädt sie auf einer Ladestation automatisch auf. Die Steuerung erfolgt per App – entweder über die Hue Bridge oder ohne weiteres Zubehör direkt per Bluetooth. So können selbst Neulinge sofort loslegen.

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Go Tragbare Tischleuchte 370lm, schwarz, bis zu 16... Sofort einsatzbereit: Über die Taste auf der Oberseite der Philips Hue Go Tischleute können Sie die Leuchte an- und ausschalten oder auf...

Flexibel einsetzbar: Dank der langen Akkulaufzeit können Sie die tragbare Philips Hue Go Tischleuchte bis zu 48h überall einsetzen. Zum Aufladen...

Genügend Power für unterwegs

Ihr kennt jemanden, der viel unterwegs ist und einen soliden Akku für unterwegs gebrauchen kann? Mit der Anker Prime Powerbank mit 20.000 mAh geht auch unterwegs nicht so viel schief. Zwei USB-C-Anschlüsse und ein USB-A-Port mit einer Gesamtleistung von bis zu 200 Watt reichen selbst auf, um ein MacBook unterwegs mit Strom zu versorgen. Auf dem praktischen Display können Leistung und verbleibende Kapazität jederzeit abgelesen werden.