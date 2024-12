ADAC Camping- und Stellplatzführer 2025: Neue App startet für 6,99 Euro

Jedes Jahr aktualisiert der ADAC den Camping- und Stellplatzführer (App Store-Link) und hat schon jetzt die neue Version für das kommenden Jahr vorgelegt. Noch bis zum 31. Januar 2025 könnt ihr euch die App für iPhone und iPad zum Vorteilspreis sichern. Derzeit müsst ihr nur 6,99 Euro bezahlen, ab dem 1. Februar 2025 steigt der Preis auf 9,99 Euro.

Neu in Version 2025

Verfügbarkeits- und Echtzeit-Preisinformationen zu rund 4.000 Campingplätzen mit Buchung direkt über PiNCAMP

Neue attraktive ADAC Campcard-Angebote, jetzt vermehrt auch in der Hauptsaison

Öffnungszeiten, Preise und Ausstattung – Großes Datenupdate für 2025

Die App bietet eine umfangreiche Übersicht von über 25.000 Camping- und Stellplätzen in Deutschland und Europa. Diese wurden vom ADAC persönlich vor Ort inspiziert, ausführlich beschrieben und bewertet. Ergänzt werden die ADAC-Bewertungen durch Meinungen der Community: Mitglieder können ihre Eindrücke direkt in der App hinterlassen und mit anderen teilen.

Einfach die passenden Plätze finden

Mit der Suchfunktion findet ihr gezielt die Plätze, die euren Bedürfnissen entsprechen. Alle Plätze können auf einer Karte angezeigt werden. Die Suchergebnisse lassen sich nach Kriterien wie verfügbarem WLAN, Kinderfreundlichkeit oder der Anzahl an Mietunterkünften filtern. Die Benutzeroberfläche und technische Umsetzung orientieren sich am bewährten Vorgänger, was kein Nachteil ist, da die App modern gestaltet und an aktuelle Standards angepasst ist. Besonders praktisch: Abgesehen von der Kartendarstellung sind sämtliche Informationen auch offline abrufbar.

Jedes Jahr eine neue App, dafür aber kein Abo

Es ist verwunderlich, dass der ADAC den Camping- und Stellplatzführer weiterhin als Einmalkauf anbietet. Während fast alle anderen Anbieter auf ein Abonnement umgestiegen sind, erscheint die jedes Jahr neu und muss demnach jedes Jahr erneut bezahlt werden. Scheinbar rechnet sich das für die Anbieter und ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr die aktualisierten Daten überhaupt benötigt.