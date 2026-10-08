ADAC Drive 7.1.0: Spritpreis-Ampel und Tempo-Anzeige für CarPlay

Wenn jemand von euch demnächst eine längere Autofahrt plant, solltet ihr auch vorab einen Blick auf ADAC Drive (App Store-Link), einen möglicherweise passenden Kandidaten für euch, werfen. Auch ohne ADAC-Mitgliedschaft bietet die Universal-App für iPhone und iPad viele spannende Features, wie etwa eine Tankstellen-Übersicht inklusive Spritpreis-Historie, Ladestationen für Elektroautos in ganz Europa oder auch eine Routenplanung mit Verkehrsinfos und Wetterinformationen entlang der Route.

Mit dem nun veröffentlichten Update auf Version 7.1.0 entwickelt sich ADAC Drive weiter in Richtung vollwertige Navi-App. Eine der auffälligsten Neuerungen ist die neue Spritpreis-Ampel. Tankstellen werden in der Kartenansicht abhängig vom Preis farblich markiert: Grün steht für besonders günstige Angebote, Gelb für Preise im Mittelfeld und Rot für die teuersten Tankstellen im sichtbaren Kartenausschnitt.

Die Farbcodierung passt sich automatisch an die ausgewählte Kraftstoffsorte an. Wer beispielsweise nach Benzin oder Diesel sucht, bekommt damit direkt einen visuellen Überblick über die jeweils günstigsten Tankmöglichkeiten. Gerade unterwegs kann das praktischer sein, als mehrere Tankstellen einzeln anzutippen und deren Preise zu vergleichen.

Mehr Infos auf dem CarPlay-Display

Auch für Apple CarPlay bringt das Update eine interessante Erweiterung. ADAC Drive zeigt während der Navigation nun die aktuelle Geschwindigkeit und das geltende Tempolimit direkt im Fahrzeugdisplay an. Damit orientiert sich die App an Funktionen, die Nutzer und Nutzerinnen beispielsweise bereits von Google Maps kennen.

Überarbeitet wurde außerdem die Suchfunktion. Statt ausschließlich nach klassischen Ortsangaben zu suchen, versteht ADAC Drive nun auch Kategorien und konkrete Ziele. Suchanfragen wie „Tanken in München“, „Esso Hamburg“ oder „Camping Bardolino“ sollen dadurch direkt zu passenden Treffern führen.

ADAC Drive ist inzwischen weit mehr als eine klassische Spritpreis-App. Neben der normalen Routenplanung bietet die Anwendung unter anderem spezielle Navigation für Wohnmobile und Gespanne, Wetterinformationen entlang der Strecke sowie Angaben zu Mautgebühren und Umweltzonen. Mit Version 7.1.0 kommen nun weitere Funktionen hinzu, die den Einsatz während der Fahrt komfortabler machen sollen.

ADAC Drive 7.1.0 steht kostenlos im App Store zur Verfügung. Für bestimmte Funktionen ist ein Benutzerkonto notwendig, während ADAC-Mitglieder zusätzliche Extras nutzen können. Die Anwendung für iPhones und iPads erfordert zur Installation iOS/iPadOS 16.0 oder neuer sowie rund 212 MB an freiem Speicherplatz. Alle Inhalte können in deutscher Sprache genutzt werden.