Adobe After Effects unterstützt jetzt nativ Apple Silicon

Mit Adobe After Effects kann man Titel, Intro, Übergänge und Co selbst erstellen. Wer das Programm mit einem Mac mit Apple Silicon nutzt, sollte jetzt das neuste Update einspielen, um von vollem Support für alle M1-Chips zu profitieren. Laut Adobe werden jetzt 3x so schnelle Rendering-Geschwindigkeiten erzielt im Vergleich zu High-End-Macs mit Intel-Prozessoren.

Ebenfalls neu