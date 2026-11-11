Adobe: Photoshop, Premiere und Firefly bekommen jede Menge neue KI-Funktionen

Auf der Adobe MAX 2026 hat Adobe ein umfangreiches Update-Paket für seine Kreativprogramme vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen neue KI-Werkzeuge, intelligente Assistenten und automatisierte Workflows. Doch auch klassische Bildbearbeitung, Videoschnitt und Teamarbeit bekommen spannende Neuerungen. Besonders interessant: Ab 2027 sollen sogar externe KI-Assistenten direkt mit den Adobe-Programmen zusammenarbeiten können.

Photoshop erhält mehrere neue KI-Funktionen. Mit Relight lassen sich beispielsweise Lichtquellen nachträglich hinzufügen und verändern. Generative Restyle ermöglicht es, Bildstile per Texteingabe anzupassen. Weitere Neuerungen wie Mockups, Camera Angles und Generative Recompose erleichtern das Erstellen und Anpassen von Motiven. Dazu kommen die KI-Modelle Wonder 4 und Image HDR, die Bilder hochskalieren, Unschärfen reduzieren und gewöhnliche Aufnahmen in HDR-Bilder verwandeln sollen.

Auch Premiere bekommt zahlreiche Neuerungen, so etwa Color Mode, das die Möglichkeiten der Farbkorrektur erweitert, während Generative Remove störende Objekte wie Mikrofone oder Logos aus Videos entfernen kann. Mit dem Generative Media Tool lassen sich außerdem Videos, Musik und Soundeffekte direkt in der Timeline erzeugen. Neue Audiowerkzeuge verbessern und trennen einzelne Tonspuren. Premiere Mobile erhält durch Partnerschaften mit Universal Music Group und Warner Music Group zudem Zugriff auf Hunderttausende lizenzierte Musiktitel für nicht-kommerzielle Projekte.

Lightroom, Illustrator und InDesign: Updates für Kreative

Bei Lightroom stehen neue Retuschefunktionen im Mittelpunkt. Glow sorgt für cineastische Lichteffekte, Blemish Removal entfernt Hautunreinheiten und Open Eyes korrigiert geschlossene Augen. Illustrator erhält zusätzliche Pinsel, Farbverläufe und verbesserte Blend Controls für die Gestaltung. InDesign erweitert die Zusammenarbeit mit Co-editing und passt mit Flex Layout Inhalte automatisch an unterschiedliche Seitengrößen an. Neue Prüfwerkzeuge sollen außerdem redaktionelle Fehler und Probleme bei der Barrierefreiheit erkennen.

Adobe Firefly entwickelt sich zur umfassenden Kreativplattform. Firefly Video vereinfacht das Zusammenstellen von Clips, Übergängen und Untertiteln. Firefly Design vereint Bildbearbeitung, Illustration, Animation und 3D auf einer gemeinsamen Arbeitsfläche. Mit Firefly Graph lassen sich wiederverwendbare KI-Workflows erstellen. Firefly Builder soll darüber hinaus auch ohne Programmierkenntnisse ermöglichen, per Texteingabe interaktive Prototypen für Websites, Präsentationen und Apps zu entwickeln.

Mit dem Creative Agent geht Adobe auch noch einen Schritt weiter. Die KI-Assistenten können komplexe, mehrstufige Aufgaben anhand natürlicher Sprache erledigen. In Premiere lassen sich beispielsweise Effekte auf ganze Sequenzen anwenden oder Farben mehrerer Clips gleichzeitig anpassen. Funktionen wie Plan Mode ermöglichen es, geplante Änderungen zunächst zu prüfen und freizugeben. Künftig sollen sogenannte Always-on Agents sogar wiederkehrende Aufgaben wie das Sortieren von Dateien und die Qualitätskontrolle selbstständig im Hintergrund übernehmen.

Eine besonders spannende Neuerung ist die geplante Unterstützung des Model Context Protocol (MCP). Ab Anfang 2027 sollen externe KI-Assistenten wie ChatGPT direkt mit Photoshop, Illustrator, Premiere und After Effects arbeiten können. Dadurch könnten Nutzer und Nutzerinnen beispielsweise Bildbearbeitungen per ChatGPT anstoßen, Dateien in Google Drive ablegen und anschließend Kollegen über Slack informieren. Die Integration arbeitet lokal auf dem Computer, sodass Ebenen, Vektoren und Projektdateien weiterhin vollständig bearbeitbar bleiben. Auch die Zusammenarbeit mit Google und Microsoft wird ausgebaut: Adobe-Anwendungen sollen stärker in deren Dienste integriert werden. Im Blog von Adobe gibt es weitere Informationen zu den neuen Updates.