Für mich hat sich die Midea PortaSplit in diesem Jahr mehr als gelohnt. Ich konnte selbst bei weit mehr als 30 Grad eine noch angenehme Temperatur von 22 Grad im Dachgeschoss halten und angenehm schlafen. Dank Solaranlage mit Speicher so gut wie ohne echten Stromverbrauch. Klar ist aber auch: Die beste Klimaanlage zum selbst Aufstellen braucht einen Konkurrenten. Und der könnte 2027 mit der AEG Roomovi kommen.

Die mobile Split-Klimaanlage soll laut ersten Daten im kommenden Jahr auf den Markt kommen, wobei sie auf ein sehr ähnliches Konzept wie die Midea PortaSplit setzt. Auch die AEG Roomovi besteht aus einer Innen- und Außeneinheit, die mit einem dünnen Schlauch fest miteinander verbunden sind. So ist ein Betrieb als Luft-Luft-Wärmepumpe möglich, ohne dass ein dicker Abluftschlauch notwendig ist.

Was die Effizienz angeht, liegen die AEG Roomovi und die Midea PortaSplit laut den Datenblättern ziemlich gleichauf. Beide erreichen eine Energieeffizienz von A++ beim Kühlen und A+ beim Heizen, der SEER-Wert wird bei beiden Geräten mit 6,1 angegeben. Die ungefähr gleich schweren Außeneinheiten erreichen im Silent-Modus eine Lautstärke von 39 Dezibel.

Inneneinheit der AEG Roomovi wiegt 9,5 Kilogramm weniger

Interessant wird es beim Innengerät. Hier punktet die AEG Roomovi Split-Klimaanlage mit einem Gewicht von „nur“ 23 Kilogramm. Auch das erscheint auf den ersten Blick nicht wenig, doch bei Midea kommt die Inneneinheit auf stolze 32,5 Kilogramm. Das ist dann doch schon ein erheblicher Unterschied. Noch nicht ganz klar ist, ob die AEG Roomovi auch auf die maximale Leistung von 3,5 Kilowatt kommt, die im technischen Datenblatt angegeben sind. In einem Broschürentext sind 3,22 Kilowatt angegeben.

Falls euch das Thema interessiert und ihr den Kauf einer mobilen Split-Klimaanlage plant, schaut euch gerne mal das PDF rund um die AEG Roomovi an. Das Teilchen sieht schon recht schick aus und wird in zwei verschiedenen Farben auf den Markt kommen. Die Listenpreise sollen bei 1.249 Euro für die weiße Version und 1.299 Euro für die anthrazitfarbene Variante liegen.