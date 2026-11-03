Affinity für iPad: Neue Profi-Design-App ohne Abo-Zwang

Wer bislang auf dem iPad professionell kreativ arbeiten wollte, musste häufig zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln. Mit Affinity by Canva (App Store-Link) gibt es nun eine neue Lösung: Die App vereint Bildbearbeitung, Vektorgrafik, Illustration und Seitenlayout unter einer gemeinsamen Oberfläche. Damit lassen sich Ideen skizzieren, RAW-Fotos entwickeln, Grafiken bearbeiten und komplette Drucklayouts erstellen, ohne ständig zwischen Programmen springen zu müssen. Selbst umfangreiche Projekte sollen sich direkt auf dem iPad umsetzen lassen.

Besonders interessant ist die konsequente Ausrichtung auf die Bedienung per Touchscreen und Apple Pencil. Druckempfindlichkeit, Neigung und Gesten werden gezielt in den kreativen Workflow integriert. So lassen sich beispielsweise Skizzen direkt in präzise Vektorgrafiken umwandeln. Auch bei der Fotobearbeitung setzt Affinity auf Echtzeitreaktionen: Bildkompositionen, intelligente Auswahlen, RAW-Optimierungen und Retuschen funktionieren direkt auf dem iPad. Sämtliche Bearbeitungen erfolgen nicht-destruktiv, so dass die Originaldateien unangetastet bleiben. Selbst große Projekte mit zahlreichen Ebenen sollen flüssig bearbeitet werden können, und das laut Hersteller sogar offline.

Neben dem eigenen .af-Format unterstützt die App unter anderem PSD-, AI-, INDD-, IDML-, PDF- und SVG-Dateien. Vorhandene Projekte aus anderen Kreativprogrammen lassen sich dadurch direkt öffnen und weiterbearbeiten. Für den Export stehen unter anderem JPEG, PNG, WebP, PDF, SVG, EPUB und INDD zur Verfügung. Besonders praktisch: Die verschiedenen Arbeitsbereiche für Pixel, Vektor, Layout und Skizzieren bleiben in einem gemeinsamen Dokument organisiert. Das soll nicht nur den Wechsel zwischen Geräten erleichtern, sondern auch den gesamten Produktionsprozess übersichtlicher machen.

Kostenloser Download statt teurem Kreativ-Abo

Die größte Überraschung für viele Nutzer und Nutzerinnen dürfte das Preismodell sein, allerdings im positiven Sinne. Canva bietet die zentralen Affinity-Werkzeuge für Privatnutzer kostenlos an. Die Studios für Skizzieren, Pixelbearbeitung, Vektorgrafik und Layout lassen sich ohne zusätzliche Einschränkungen nutzen. Auch Anpassungen und Exporte sind kostenfrei möglich. Voraussetzung für den Einstieg ist lediglich ein Canva-Konto, das ebenfalls kostenlos erstellt werden kann. Wer zusätzliche KI-Funktionen nutzen möchte, benötigt allerdings ein Canva-Premium-Abonnement. Dazu gehören beispielsweise das Entfernen von Bildrauschen, das Verbessern unscharfer Aufnahmen und das Freistellen von Hintergründen. Die KI-Funktionen sind somit vom kostenlosen Kernangebot getrennt.

Canva integriert die eigenen KI-Werkzeuge direkt in den Affinity-Workflow, möchte dabei aber die kreative Kontrolle bei den Anwendern belassen. User können selbst bestimmen, wie stark KI-gestützte Korrekturen ausfallen sollen. Interessant ist außerdem die Aussage des Herstellers zum Datenschutz: Inhalte, die in Affinity erstellt werden, sollen nicht zum Training der KI-Funktionen verwendet werden. Für Inhalte, die bei Canva hochgeladen werden, gelten hingegen die individuell festgelegten Präferenzen in den Canva-Einstellungen. Damit setzt das Unternehmen zumindest bei Affinity auf eine klare Trennung zwischen kreativer Arbeit und dem Training eigener KI-Modelle.

Trotz des umfangreichen Funktionspakets gibt es noch einige Unterschiede zur Desktop-Version. Zum Start fehlen auf dem iPad unter anderem die Bücher-Funktion, Stapelverarbeitung, Datenzusammenführung, Makroaufzeichnung und das Studio für Astrofotografie. Canva kündigt allerdings an, die iPad-Version kontinuierlich weiterzuentwickeln und zusätzliche Funktionen nachzuliefern. Die App benötigt mindestens iPadOS 18.0 und belegt rund 1,9 GB Speicherplatz. Die Anwendung ist auf Deutsch und neun weiteren Sprachen verfügbar, weitere Infos gibt es auf der offiziellen Website zu Affinity by Canva.