Amazon startet heute in die Black-Friday-Woche, auf der Aktionsseite gibt es zahlreiche neue Angebote. Und wir haben auch schon das erste Highlight aus der Apple-Welt für euch. Die Vorgänger-Generation der AirPods Max gibt es bei Amazon zum aktuellen Internet-Bestpreis. Für die beliebten Over-Ear-Kopfhörer von Apple werden nur noch 369 Euro gefordert.

Bei dem Angebot handelt es sich um die erste Generation der AirPods Max, die 2024 mit einem USB-C-Anschluss aktualisiert wurde. Ursprünglich haben die Kopfhörer mal 579 Euro gekostet, bei anderen Händlern sind sie derzeit nicht unter 400 Euro erhältlich. Mit 369 Euro bietet euch Amazon den besten Preis, allerdings beschränkt sich das Angebot auf die Farbe Mitternacht.

Das können die AirPods Max

Farblich ist das etwas schade, denn mit der 2024 eingeführten USB-C-Version kamen auch Polarstern, Blau, Violett und Orange hinzu. An den grundlegenden Funktionen hat sich damals aber nichts geändert.

Die aktive Geräuschunterdrückung dämpft Umgebungslärm, der Transparenzmodus lässt ihn bewusst durch, und personalisiertes 3D‑Audio passt den Raumklang an Kopfbewegungen an. Mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung halten die Kopfhörer laut Apple bis zu 20 Stunden durch. Fünf Minuten Laden reichen für etwa anderthalb Stunden Wiedergabe. Ein Softwareupdate ergänzte 2025 außerdem verlustfreies Audio mit 24 Bit und 48 kHz sowie eine besonders niedrige Tonverzögerung – allerdings nur per Kabel und nicht per Bluetooth.

Angebot Apple AirPods Max Kabellose Kopfhörer, aktive Geräuschunterdrückung auf Pro Level... ULTIMATIVES OVER-EAR HÖRERLEBNIS – Der von Apple entwickelte dynamische Treiber liefert Hi-Fi Audio. Computational Audio kombiniert ein spezielles...

FÜNF NEUE FARBEN – Die AirPods Max kommen in fünf neuen Farben: Mitternacht, Polarstern, Blau, Violett und Orange. Auch ein farblich passendes...

Das sind die Neuerungen der zweiten Generation

Die AirPods Max 2 bekamen im Frühjahr 2026 den H2‑Chip und einen neuen Verstärker. Laut Apple arbeitet die aktive Geräuschunterdrückung damit bis zu 1,5‑mal so effektiv wie beim Vorgänger. Neu sind außerdem adaptives Audio, das die Geräuschunterdrückung automatisch an die Umgebung anpasst, und die Konversationserkennung, die die Wiedergabe leiser stellt, sobald man jemanden anspricht. Der Formfaktor blieb unverändert.