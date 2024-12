AirPods Pro 2: Apples Head of Accessibility spricht über die neuen Hörhilfe-Funktionen

Apples Head of Accessibility, Sarah Herrlinger, hat in einem Interview mit dem Forbes Magazine über die neuen Hörhilfe-Funktionen der AirPods Pro 2 gesprochen. Im Gespräch lobt Herrlinger Apples „langjähriges Engagement“, Technologie für jeden zugänglich zu machen. Denn Apple stelle mit den AirPods Pro 2 und den unter iOS 18.1 eingeführten Hörhilfe-Funktionen Hörhilfen in „klinischer Qualität“ bereit.

Laut Herrlinger leiden weltweit mehr als 1,5 Milliarden Menschen unter Hörverlust. Eine von Apple durchgeführte Studie zeigt, dass rund 75 Prozent dieser Menschen „nicht die Unterstützung erhalten, die sie benötigen.“

Apple war, so Herrlinger, das erste Unternehmen, das Bluetooth LE für Audio nutzte. Dies führte zur Entwicklung des ersten Low-Energy-Audio-Protokolls (LEA), mit dem Audio von einem Smartphone direkt auf ein Hörgerät gestreamt werden kann. „Seitdem haben wir Funktionen wie Headphone Audio Levels, Headphone Accommodations und Conversation Boost eingeführt, die das Hören erleichtern“, erklärte Herrlinger.

Alle Personen über 18 Jahre, die von Hörverlust betroffen sind, können mit den AirPods Pro 2 auf spezielle Ohrstöpsel zugreifen. Dank neuer Funktionen in iOS 18.1 lassen sich diese in Hörgeräte in „klinischer Qualität“ verwandeln.

Hörtest direkt über das iPhone und die AirPods Pro 2

Besitzer der AirPods Pro 2 können ab iOS 18.1 auf ihrem iPhone einen Hörtest durchführen, um einen möglichen Hörverlust zu erkennen. Anschließend lassen sich die AirPods so konfigurieren, dass sie diesen Hörverlust optimal ausgleichen und als Hörgeräte fungieren. Für Menschen mit leichtem bis mittlerem Hörverlust bieten die AirPods Pro 2 damit eine innovative und kostengünstigere Alternative zu klassischen Hörgeräten, die oft deutlich teurer sind.

Mehr zu Apples Hörtest, erfahrt ihr hier. Das vollständige Interview mit Sarah Herrlinger gibt es hier zu lesen.

Angebot Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive... VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für die Hörgesundheit: mit einem wissenschaftlich...

INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr Hinter¬grund¬geräusche aus. Mit dem Transparenz¬modus...