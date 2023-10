AirTag-Karte fürs Portemonnaie mit fester Batterie für 23,99 Euro

Erst gestern haben wir euch einen Hinweis rund um den Seinxon Wallet Finder mit euch geteilt. Die AirTag-Karte mit aufladbarer Batterie gibt es jetzt für 31,99 Euro direkt auf Amazon. Dort haben wir heute auch ein vergleichbares Produkt ausfindig gemacht, das es am Prime Day günstiger gibt.

Für die neue Atuvos AirTag Karte bezahlt ihr sogar nur 23,99 Euro (Amazon-Link). Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied: Die Batterie ist fest verbaut und hält rund drei Jahre, danach kann die Karte nicht weiter genutzt werden.

Ausgehend von einer Nutzungsdauer von rund 1.000 Tagen entspricht das einer monatlichen „Gebühr“ von rund 72 Cent. Auf der anderen Seite bekommt man dafür eine deutlich höhere Chance, ein verlorenes Portemonnaie oder einen anderen Gegenstand, den man mit der Atuvos Karte ausgestattet hat, wiederzufinden.

Atuvos Karte wird über Apples „Wo ist?“-App gesucht

Am Ende funktioniert der Tracker fast genau so wie ein AirTag. Er wird einfach in die „Wo ist?“-App von Apple hinzugefügt und kann dort einfach verwaltet und gesucht werden. In Bluetooth-Reichweite kann man einen Signalton auslösen und die Karte so aufspüren. Nur auf die von den AirTags bekannte Nahdistanzortung muss man verzichten, das gilt aber ausnahmslos für alle Drittanbieter-Produkte.

Bleibt halt nur die Sache mit der integrierten Batterie, die nicht wieder aufgeladen werden kann. Nach knapp drei Jahren hat man daher Elektroschrott, der entsorgt werden muss. Falls das nicht euer Fall ist, greift zum Seinxon Wallet Finder – dieser kostet 31,99 Euro und verfügt über einen integrierten Akku, der aufgeladen werden kann.

ATUVOS Geldbörse Finder Karte, Portmonee Trakcer Ultradünn, Intelligenter... 【In der Nähe suchen】Wenn sich Gegenstände innerhalb der Bluetooth-Reichweite von 200 Fuß/60 m befinden, können Sie die APP "Wo ist?“ oder...

【Entfernung finden】 Wenn sich Gegenstände außerhalb der Bluetooth-Reichweite von 60 m befinden, können Sie Gegenstände auch mit Hilfe von...