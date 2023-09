AirTags können endlich mit anderen Personen geteilt werden

Die AirTags sind mittlerweile nicht mehr aus der Apple-Welt wegzudenken und wenn wir in der kommenden Woche in den Urlaub fliegen, wird auf jeden Fall jeder Koffer mit einem AirTag bestückt. Dann wissen wir nämlich zumindest, dass er in Düsseldorf zurückgelassen wurde, während wir nach Griechenland abheben.

Mit dem Start von iOS 17 erlaubt es Apple nun, AirTags und mit AirTag-Technik ausgestattete Tracker anderer Hersteller, mit anderen Personen zu teilen. Dazu tippt man einfach in der „Wo ist?“-App auf den gewünschten AirTag und dann auf die Schaltfläche „Dieses AirTag teilen“.

Dabei gibt es nur zwei Beschränkungen: Jeder AirTag kann mit maximal fünf Personen geteilt werden. Diese müssen, um eingeladen werden zu können, ebenfalls schon das Update auf iOS 17 vollzogen haben.

So verhält sich ein geteilter AirTag in der Praxis

Solltet ihr beispielsweise im Haushalt einen gemeinsamen Autoschlüssel nutzen und diesen beispielsweise mit euren Kindern teilen, bekommen diese keinen Warnhinweis mehr, wenn sie sich zusammen mit dem AirTag durch die Gegend bewegen – was in diesem Fall ja auch absolut unnötig wäre.

Zudem können die eingeladenen Personen den AirTag in ihrer „Wo ist?“-App sehen, orten und natürlich auch auf die präzise Suche und das Auslösen des Signaltons zugreifen.

Erfreulicherweise funktioniert die Teilen-Funktion nicht nur mit Apples AirTag, sondern auch mit Trackern anderer Hersteller, die mit der „Wo ist?“-App kompatibel sind.

Solltet ihr noch auf der Suche nach einem günstiger Tracker sein, beispielsweise für den Koffer, dann schaut euch doch mal die Atuvos-Schlüsselfinder an. Hier zahlt man im 4er-Pack derzeit weniger als 14 Euro pro Stück. Aktiviert dazu einfach den Coupon auf der Produktseite.