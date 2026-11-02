Akku im iPad mini ist kleiner als im Vorgänger

Da Apple nun das EU-Energieeffizienzlabel veröffentlicht hat, wissen wir, wie groß der Akku im neuen iPad mini 8 ist, das am kommenden Freitag in den Markt startet. Apple hängt die exakten Milliamperestunden-Werte nie an die große Glocke und gibt nur an, wie lange das iPad beim Surfen im Web und bei der Videowiedergabe durchhält. Und obwohl das neue iPad mini einen etwas kleineren Akku aufweist, stimmen die Werte mit denen des Vorgängers überein.

Wie kann das sein? Es ist davon auszugehen, dass die Effizienz des neuen A20 Pro-Chips dazu beiträgt, dass die Laufzeit gleich bleibt. Auch das neue OLED-Display ist effizienter, da Schwarzwerte einfach dunkel bleiben, statt dass Pixel aufgehellt werden müssen.

Während das iPad mini 7 einen 5.034 mAh starken Akku innehatte, ist der Akku im neuen iPad mini 8 nur noch 4.900 mAh groß. Für diejenigen, die Wattstunden-Angaben bevorzugen: Laut den technischen Daten von Apple verfügt das neue iPad mini über einen Akku mit 18,9 Wh, gegenüber 19,3 Wh beim Vorgängermodell.

Echte Tests aus dem Alltag müssen zeigen, wie gut der Akku wirklich ist. Da die Unterschiede sehr gering sind und die Technik besser ist, sollte es hier keine bösen Überraschungen geben.

Das neue iPad mini startet am 6. November

Der kommende Freitag, also der 6. November, ist für Apple der letzte große Release-Tag, denn dann startet nicht nur das iPad mini, sondern auch der neue iMac, das neue M6 MacBook sowie das erste Touchscreen-MacBook. Für das iPad mini müsst ihr mindestens 749 Euro bezahlen und könnt dabei aus den Farben Mitternacht und Polarstern wählen. Das bestausgestattete iPad mini mit 512 GB Speicher, Nanotexturglas sowie Wi-Fi + Cellular kostet übrigens 1.429 Euro. Wer möchte, kann seine Bestellung auch direkt über Amazon aufgeben, wo auch alle Varianten zum Kauf bereitstehen.