Akku im iPhone 12 Pro Max: Bis zu 12 Stunden Bildschirmzeit

Das iPhone 12 Pro Max ist das bisher größte iPhone von Apple. Ganz so handschmeichelnd ist es nicht mehr, dafür ist ausreichend Platz für einen großen Akku vorhanden. Aber: Der Akku im 12 Pro Max ist im Vergleich zum 11 Pro Max etwas kleiner geworden. In Kombination mit dem neuen A14 Binoc Prozessor erreicht man aber ziemlich gute Werte.

Ich habe an einigen Tagen sogar eine Bildschirmzeit von rund 12 Stunden erreicht. Im Durchschnitt sind es bei mir aber etwas mehr als 7 Stunden, wobei ich täglich auch Games spiele. Und Gaming setzt dem Akku zu, da viele Spiele Ressourcen-hungrig sind. Würde ich diese weglassen, wäre mein Durchschnitt sicherlich noch besser. Insgesamt kann man sagen: Im Schnitt liegt die Bildschirmzeit bei 7 bis 10 Stunden.

Natürlich ist die Akkulaufzeit beziehungsweise Bildschirmzeit je nach Nutzungsverhalten anders. Und auch bei mir gleicht nicht jeder Tag dem anderen. In 99 Prozent komme ich mit einer vollen Akkuladung am Tag aus und habe abends noch rund 20 Prozent Rest. Wenn ich mit dem iPhone aber ein paar anspruchsollere Sachen mache, zum Beispiel Videos aufnehmen und mit dem Ton abgleichen, kann es in Ausnahmefällen vorkommen, dass ich tagsüber zum Ladekabel greife.

Insgesamt ist die Akkulaufzeit des iPhone 12 Pro Max aber einfach top. Zusammen mit dem A14 Chip werden so großartige Werte erreicht. Wer sich für ein iPhone 12 Pro Max entschieden hat, muss sich keinerlei Gedanken um die Akkulaufzeit machen.