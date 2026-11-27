Apples Preiserhöhung hat heftig zugeschlagen: Das iPad Air mit M4-Chip kostet bei Apple mit 256 GB einfach 929 Euro. Dennoch ist das iPad Air das iPad, das wir gerne empfehlen. Es liegt zwischen dem Einsteiger-iPad und dem iPad Pro und ist für den Alltag wohl die beste Lösung. Etwas angenehmer wird der Preis bei Amazon, denn das Modell mit M4 und 256 GB liegt dort bei 789 Euro statt 929 Euro – und das ist der beste neue Preis nach der Preiserhöhung.

Wer möchte, kann auch zum iPad Air mit 128 GB Speicher greifen, das jetzt 664 Euro statt 799 Euro kostet. Allerdings ist man besser aufgestellt, wenn man schon jetzt zum größeren Modell greift, denn der Speicher lässt sich nachträglich nicht aufrüsten.

Für die nächsten Jahre vorsorgen

Das iPad Air ist weiterhin ein iPad Air. Das letzte Upgrade ist ziemlich klein ausgefallen, da lediglich der neue Chip eingebaut wurde. Und der ist so gut, dass das Air die nächsten fünf und mehr Jahre problemlos arbeiten wird. Streaming, Recherche, Office, Videos schauen, Bildbearbeitung oder auch Games sind für das Air überhaupt kein Problem.

Wer aktuell ein iPad Air sucht, muss derzeit deutlich mehr Geld investieren, als es noch im Frühjahr der Fall war. Das heutige Angebot macht den Kauf zwar etwas erträglicher, jedoch sind die Preise bei Apple im Moment noch höher als sonst.