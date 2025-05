Albrecht DR 55: Neuer DAB+ Digitalradio-Adapter rüstet ältere Autos auf

Wer ein älteres Auto fährt, muss dank eingeschränkter technischer Möglichkeiten oft auf Vorzüge wie Apples CarPlay oder auch ein Autoradio mit DAB+ verzichten. Mit dem neuen Albrecht DR 55 DAB+ Digitalradio-Adapter bietet der bekannte Audio-Hersteller nun eine Nachrüstlösung für alle Personen, die den Komfort und die Qualität des glasklaren Klangs auch in älteren Fahrzeugen ohne Digitalradio erleben möchten.

Der Adapter lässt sich einfach installieren und überträgt das digitale Radiosignal per FM-Transmitter kabellos an das bestehende Autoradio. Dank Bluetooth ermöglicht der DR 55 darüber hinaus das Freisprechen sowie Musikstreaming direkt vom Smartphone aus. Damit vereint das Gerät moderne Unterhaltung und sichere Kommunikation in einem kleinen Adapter, inklusive eines integrierten Farbdisplays für eine sichere Bedienung auch während der Fahrt.

Schnelle Montage und einfache Bedienung

Der Albrecht DR 55 wird mit zwei verschiedenen Halterungen geliefert – einer Klebehalterung sowie einer Lüftungsschlitz-Halterung – und lässt sich daher flexibel im Fahrzeug positionieren. Die Stromversorgung erfolgt über den 12V-Zigarettenanzünder. Nach der Installation der mitgelieferten Aktivantenne und einem kurzen Sendersuchlauf steht dem digitalen Radiogenuss nichts mehr im Wege. Zudem verfügt das Gerät über einen AUX-Out Anschluss.

Der Adapter empfängt DAB+ Sender in digitaler Klangqualität und stellt Informationen wie Sendername, Musiktitel oder Nachrichten auf dem integrierten 2,4-Zoll-Farbdisplay dar. Die DAB+ Slideshow-Funktion ermöglicht zusätzliche visuelle Inhalte direkt auf dem Display. Bis zu 40 Lieblingssender können im Favoritenspeicher hinterlegt werden. Durch die Funktion „Service Following“ bleibt der Empfang stabil, und das auch bei wechselnden Sendegebieten während der Fahrt.

Bluetooth-Funktion, Verfügbarkeit und Preis

Ein weiteres praktisches Feature ist die integrierte Bluetooth-Verbindung: Nutzer und Nutzerinnen können ihr Smartphone einfach mit dem DR 55 koppeln, um über das Autoradio Musik abzuspielen oder Anrufe komfortabel und sicher anzunehmen. So wird der DR 55 zu einer vielseitig einsetzbaren Kommunikationsschnittstelle im Fahrzeug.

Der Albrecht DR 55 DAB+ Digitalradio Adapter ist ab sofort im Fachhandel und online erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 69,90 Euro, bei Amazon gibt es die Neuerscheinung bereits mit 6 Prozent Rabatt für 64,94 Euro. Der Lieferumfang umfasst den DAB+ Adapter, eine aktive DAB+ Scheibenantenne (MCX), Klebe- und Lüftungsschlitz-Halterungen, ein USB-Stromkabel, einen 12V-Zigarettenadapter sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung. Optional ist auch eine passende Saugnapfhalterung für 8,90 Euro erhältlich.

