Alexa+ kommt in den Browser: Amazon startet Alexa.com in Deutschland

Amazon bringt den eigenen KI-Assistenten Alexa+ direkt in den Browser. Ab sofort können alle Alexa+ Early-Access-Kunden und -Kundinnen in Deutschland den Dienst über Alexa.com nutzen. Damit erweitert der Konzern das Angebot über Echo-Geräte und die Alexa-App hinaus und macht die KI-Assistentin auch am Desktop und unterwegs im Web verfügbar.

Alexa+ setzt auf generative KI und soll deutlich leistungsfähiger und natürlicher mit Menschen kommunizieren als die bisherige Alexa. Über die Weboberfläche können Nutzer und Nutzerinnen Fragen stellen, komplexe Themen erkunden oder eigene Inhalte erstellen. Der entscheidende Unterschied: Alexa+ soll nicht nur Informationen liefern, sondern auch aktiv Aufgaben übernehmen. Dazu gehören unter anderem das Verwalten von To-Do-Listen, das Aktualisieren von Familienkalendern, Restaurantreservierungen und die Steuerung des Smart Homes.

Besonders praktisch dürfte die Unterstützung bei der Alltagsorganisation sein. Auf Alexa.com lassen sich Dokumente, E-Mails und Bilder hochladen, aus denen Alexa+ wichtige Informationen herausfiltern kann. Termine und relevante Details können anschließend in den Kalender übernommen werden. So behält der Assistent beispielsweise Impftermine des Haustiers, den Schwimmkurs der Kinder oder bevorstehende Veranstaltungen im Blick. Die gesammelten Informationen bleiben auch auf anderen Geräten verfügbar und lassen sich etwa auf einem Echo Show abrufen.

Smart Home direkt im Browser steuern

Auch die Steuerung des vernetzten Zuhauses rückt stärker in den Mittelpunkt. Die entsprechenden Smart-Home-Funktionen befinden sich direkt neben dem Chatfenster. So kann man bequem zwischen Gesprächen mit Alexa und der Gerätesteuerung wechseln, ohne die Anwendung verlassen zu müssen. Die wichtigsten Funktionen wie Licht einschalten, Raumtemperatur anpassen oder Sicherheitskameras überprüfen sollen über die selbe Oberfläche erreichbar sein.

Darüber hinaus soll Alexa+ bei der Planung von Freizeit und Haushalt helfen. User sollen Einkaufslisten erstellen, Erinnerungen einrichten, Veranstaltungen vorbereiten oder Unterstützung bei Restaurantbuchungen anfordern können. Auch die Essensplanung übernimmt die KI auf Wunsch: Für eine ganze Woche lassen sich Frühstück, Mittag- und Abendessen zusammenstellen. Dabei berücksichtigt Alexa+ auch individuelle Vorlieben und Ernährungsgewohnheiten, beispielsweise eine eiweißreiche Ernährung oder den Verzicht auf Zucker und stark verarbeitete Lebensmittel.

Ein wichtiger Bestandteil des neuen Angebots ist die nahtlose Verbindung zwischen den verschiedenen Geräten. Chats, persönliche Vorlieben und bisherige Personalisierungen werden zwischen Echo-Geräten, Alexa-App und Browser übernommen. Wer eine Unterhaltung auf einem Echo-Gerät beginnt, kann sie später auf Alexa.com fortsetzen und umgekehrt. Über den Bereich „Letzte Chats“ lassen sich frühere Gespräche jederzeit wieder aufrufen. Für den Einstieg genügt ein Besuch auf Alexa.com: Dort kann man Anfragen direkt eingeben oder sich von den vorgeschlagenen Themen unterhalb des Chatfensters inspirieren lassen.

Alexa+ ist für Personen mit aktivem Prime-Abo nach der Early Access-Phase kostenlos, wer kein Prime abonniert hat, kann Alexa+ für 22,99 Euro/Monat abonnieren.