Alle iPhone 16-Modelle sollen den A18-Chip erhalten

Es ist ja so, dass im iPhone 15 und iPhone 15 Plus der A16 Bionic Chip arbeitet, der zuvor im iPhone 14 Pro zum Einsatz kam. Hingegen hat das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max den A17 Pro Chip inne, der schneller und besser ist. Diese Unterscheidung soll es bei den kommenden iPhone 16-Modellen nicht mehr geben, da Apple wohl alle iPhones mit dem neuen A18 Chip ausstattet.

Die durchgesickerten internen Modellbezeichnungen deuten darauf hin, da man für für iPhone 16-Modelle einheitliche Bezeichnungen gewählt hat, während bei den iPhone 15-Modellen unterschiedliche Zahlen zum Einsatz kommen. Das ganze ist etwas verwirrend, sieht aber wie folgt aus.

Für das iPhone 16:

iPhone17,1

iPhone17,2

iPhone17,3

iPhone17,4

iPhone17,5

Für das aktuelle iPhone 15:

iPhone 15‌ → ‌iPhone 15‌,4 (mit A16 Bionic Chip)

iPhone 15‌ Plus → ‌iPhone 15‌,5 (mit A16 Bionic Chip)

iPhone 15 Pro → ‌iPhone 16‌,1 (mit A17 Pro Chip)

‌iPhone 15 Pro‌ Max → ‌iPhone 16‌,2 (mit A17 Pro Chip)

Wenn Apple also das seit Jahren verwendete Nummerierungsschema beibehält, werden alle vier iPhone 16-Modelle denselben Chip haben, was sich mit Gerüchten und früheren Leaks deckt. Es fällt auf, dass es für das iPhone 16 gleich fünf Modellnummern gibt, wobei eine davon für ein zukünftiges iPhone SE stehen könnte. Weiterhin werden nur vier Modelle des iPhone 16 erwartet: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.

Was noch nicht fest steht: Apple könnte durchaus andere A18-Chips in den iPhone einbauen. Zum Beispiel einen Standard-Chip A18 und einen besseren Chip A18 Pro. Es macht nur Sinn, dass alle Modelle auf den A18-Chip umsteigen, da dieser wohl für Apple Intelligence optimiert ist und die entsprechende Leistung in allen Geräten verfügbar macht.

Foto: MacRumors.