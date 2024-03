AlphaESS VitaPower: Neues Balkonkraftwerk mit Speicher vorgestellt

AlphaESS, eine bekannte Marke für Energielösungen, hat mit dem AlphaESS VitaPower sein erstes Balkonkraftwerk mit Speicher vorgestellt. Die Plug-and-Play Lösung vereint Mikrowechselrichter und Akku in einem kompakten Gehäuse, das 430 x 210 x 323 Millimeter groß und 18,3 Kilogramm schwer ist. Der Akku bietet 1024 Wattstunden und lässt sich optional erweitern.

Die Installation ist kinderleicht, da ihr nur die Kabel am AlphaESS VitaPower anschließen und den Stecker in eine Steckdose stecken müsst. Solarmodule müssen selbst gestellt werden, VitaPower ist dabei mit 99 Prozent aller Hersteller kompatibel. Unterstützt werden bis zu 2.000 Watt Ausgangsleistung, allerdings sind hierzulande maximal 600 Watt erlaubt. Die Drosselung erfolgt per App und kann später von 600 auf 800 Watt geändert werden, wenn die entsprechende Verordnung verabschiedet ist.

All-In-One Lösung für das Balkonkraftwerk

Der integrierte Akku garantiert 6.000 Ladezyklen und VitaPower fungiert auch als Powerstation. Als Anschlüsse kommen drei herkömmliche Steckdosen sowie zwei USB-C und USB-A Ports zum Einsatz. Auf dem Display könnt ihr ablesen, wie viel Input und Output ihr gerade habt, wie viel Kapazität die Batterie hat und ob es Fehlercodes gibt. Ihr könnt AlphaESS VitaPower auch von eurer Input-Steckdose trennen und den Akku abseits mit Solarmodulen aufladen – so wie man es von tragbaren Solargeneratoren kennt.

Mit dem mitgelieferten MC4 auf Anderson-Kabel könnt ihr eure Solarmodule anschließen. Es sind zwei MPPT-Anschlüsse vorhanden, die jeweils eine Eingangsleistung von 600 Watt unterstützen – maximal sind also 1.200 Watt möglich. Entsprechende Solarpanels habt ihr im besten Fall schon installiert oder müsst sie separat kaufen.

In der zugehörigen App lassen sich Einstellungen tätigen und analytische Berichte einsehen. Ihr könnt sehen, wie viel Solarstrom ihr erzeugt und eingespeist habt. Mit der smarten Steckdose von AlphaESS könnt ihr noch einmal mehr Daten abrufen und so genau erfahren, wie ihr den erzeugten Solarstrom nutzt.

AlphaESS VitaPower startet mit Vorverkauf

AlphaESS VitaPower könnt ihr innerhalb von 10 Minuten installieren und profitiert von einem integrierten Mikrowechselrichter und speist Strom ins Hausnetz ein, außerdem könnt ihr die Powerstation auch Off-Grid verwenden und den Akku erweitern. Jeder Zusatzakku bietet 1024 Wattstunden und es sind bis zu 6 kWH möglich.

Das neue Balkonkraftwerk AlphaESS VitaPower kann ab sofort vorbestellt werden und kostet zum Start 899 Euro statt 1.599 Euro. VitaPower mit einem zusätzlichen Akku liegt bei 1.299 Euro statt 2.399 Euro und mit zwei zusätzlichen Akkus bezahlt ihr im Vorverkauf 1.699 Euro statt 3.199 Euro. Aktuell müsst ihr nur eine Anzahlung in Höhe von 100 Euro leisten und bekommt zwischen dem 22. und 30. April einen Gutscheincode zugesendet, damit ihr beim Verkauf nur den Vorbestellerpreis bezahlt. Der Gutschein kann im Zeitraum vom 1. Mai bis zum 31. Mai 2024 eingelöst werden. Bis zum 12. April ist die smarte Steckdose im Wert von 39,99 Euro für die ersten 500 Besteller kostenlos mit dabei.