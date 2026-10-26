alply: Regenradar für Österreich ist jetzt für das iPhone Duo optimiert

Auch wenn wir ein deutscher Apple- und Tech-Blog sind, dürften uns auch einige Nutzer und Nutzerinnen aus unserem Nachbarland Österreich lesen. Für dieses Publikum haben wir heute einen speziellen App-Hinweis: alply (App Store-Link), eine Regenradar-App für Österreich vom Entwickler Sebastian Adam aus Wien, hat ein Update bekommen und ist jetzt komplett für das neue iPhone Duo optimiert.

Mit der kürzlich veröffentlichten Version 27.0 hat alply, das seit Anfang April dieses Jahres verfügbar ist, einige Neuerungen erhalten. Entwickler Sebastian Adam hat die App nicht nur für Apples neues iPhone Duo optimiert, sondern auch weitere Funktionen integriert. alply basiert auf offenen Wetterdaten von GeoSphere Austria und zeigt auf Viertelstundenbasis, wann es an einem bestimmten Ort zu regnen beginnt und wann der Niederschlag wieder aufhört.

Die App passt sich an die verschiedenen Nutzungsmodi des iPhone Duo an: Auf dem Außendisplay gibt es eine kompakte Radaransicht, während im aufgeklappten Zustand Regenradar und Vorhersage nebeneinander dargestellt werden. Im Tabletop-Modus berücksichtigt das Layout den Falz des Geräts. Damit gehört alply zu den ersten Wetter-Apps im App Store, die Apples neues Geräteformat gezielt nutzen.

Webcams zeigen das Wetter vor Ort

Neu sind außerdem Live-Webcams von foto-webcam.eu, die direkt in der Regenkarte und in der Vorhersage eingebunden sind. Zu sehen bekommt ihr alle verfügbaren Kameras im Umkreis von 15 Kilometern. So lässt sich die Wetterprognose mit einem Blick auf die tatsächlichen Bedingungen vor Ort ergänzen. Auch die Suche ist besser: Favoriten zeigen jetzt bereits während der Suche eine Regenvorschau.

Radar, Vorhersagen und Webcams sind kostenlos und kommen ohne Werbung und Tracking aus. Wer zusätzliche Funktionen nutzen möchte, kann das Pro-Abo für 5,99 Euro pro Jahr abschließen oder als Einmalkauf für 19,99 Euro erwerben. Es umfasst Widgets, Live Activities und Regenbenachrichtigungen. Die neueste Version 27.0.1 von alply ist im österreichischen App Store erhältlich. Für die Installation benötigt es neben rund 11 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 18.0 oder macOS 15.0 auf dem Gerät.