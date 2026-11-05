Amazon Alexa Tablet 12 Pro im Test: Konkurrenz für das iPad Pro?

Ein gutes Tablet aus dem Hause Amazon? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, denn die letzten Gehversuche auf diesem Gebiet sind kläglich gescheitert. Doch Amazon zeigt mit dem neuen Alexa Tablet 12 Pro, dass das Unternehmen Feedback ernst nimmt und endlich ein Tablet auf den Markt bringt, das auch konkurrenzfähig ist. Ich habe mir die Neuerscheinung als eingefleischter iPad-Fan angesehen und bin wirklich sehr positiv überrascht. Das sind meine Erfahrungen.

Das Pro im Namen ist gerechtfertigt

Optisch ist das Alexa Tablet 12 Pro zwar ein Klassiker, doch mit dem einheitlichen Aluminiumgehäuse und dem Nanomatte-Display sieht und fühlt sich das Tablet hervorragend und super hochwertig an. Dabei liegt es mit seinen 550 Gramm fast federleicht in der Hand, außerdem ist es sehr gut ausbalanciert, sodass ich das Tablet sowohl mit einer als auch mit zwei Händen gut halten kann. Mit nur 6,5 Millimetern ist das Tablet zudem super dünn und hinterlässt einen echten Pro-Eindruck. An dieser Stelle muss ich sagen: Amazon, das habt ihr diesmal richtig gut gemacht!

Beim Amazon Alexa Tablet 12 Pro kommt ein Seitenverhältnis von 3:2 zum Einsatz, was für ein Tablet eine sehr gute Wahl ist. Im Querformat gibt es besonders viel Fläche, und bei Videos und Medieninhalten ist der Anteil an schwarzen Rändern minimal. Der MediaTek Dimensity 8400 sorgt mit seinen 8 CPU- und 7 GPU-Kernen für eine flüssige Bedienung ohne Ruckeln, bei der auch die bis zu 16 GB Arbeitsspeicher helfen.

Das Display ist schnell und scharf

Matte Displays sind im Aufschwung. Nicht nur das iPhone Duo bietet solch ein Display als Standard an, auch das iPad Pro und sogar das neue iPad mini 8 sind mit entspiegelten Bildschirmen erhältlich. Während die Brillanz dadurch etwas verloren geht, profitiert man aber von deutlich weniger Spiegelungen und kann das Display auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesen. Da Amazon ein Panel mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz eingebaut hat, sind Bedienung und Anzeige einfach super flüssig. Mit 500 Nits ist das Tablet hell, erreicht damit aber keine Spitzenwerte. Im Alltag fällt das kaum auf, da die maximale Helligkeit meiner Meinung nach für alles ausreichend ist.

Es macht einfach Spaß, auf dem Display mit dem Finger zu wischen. Darüber hinaus gibt es den Alexa Tablet Pro Pen, mit dem ihr schreiben und zeichnen könnt. Der speziell für das Tablet entwickelte Stift liegt gut in der Hand und arbeitet dank geringer Latenz wirklich blitzschnell. Außerdem erkennt er, ob er geneigt wird und wie fest man auf das Display drückt, um Werkzeuge entsprechend anzupassen. Hinzu kommt eine Taste für Schnellaktionen sowie eine Art Radiergummi auf der anderen Seite. Die Aufladung erfolgt magnetisch direkt am Tablet. Mir gefällt die Nutzung des Stifts vor allem auf dem matten Display gut, da es sich anfühlt, als würde man auf Papier schreiben. Das ist ein wirklich rundes Erlebnis.

Aber eine Kleinigkeit gefällt mir nicht: Da die Displayränder relativ schmal sind, kommt es vor, dass der Daumen oder Handballen das Display berührt. Ist das der Fall, sind mit der anderen Hand keine Eingaben mehr möglich. Hier würde ich mir wünschen, dass das Tablet die Hand ignoriert, die keine Eingaben macht, aber das Display berührt, damit ich mit der anderen Hand das Tablet bedienen kann. Ärgerlich, allerdings müsste sich das Problem mit einem Software-Update beheben lassen.

Alexa+ ist mit an Bord

Wir haben bisher noch nicht über Alexa+ geredet, obwohl es sich um ein Alexa Tablet handelt. Natürlich ist Alexa+ mit an Bord, und das sieht man auch. Auf dem Startbildschirm befindet sich in der unteren rechten Ecke eine kleine Alexa-Schaltfläche, die immer da ist. Hier könnt ihr schnell mit Alexa kommunizieren, entweder per Sprachbefehl oder über die Tastatur. Die Funktionen von Alexa+ drösele ich jetzt nicht erneut auf, aber ihr könnt Timer starten, Fragen stellen, euer Smart Home steuern und mehr.

Während die meisten Aktionen flott funktionieren, hakt es bei Alexa zwischendurch. Da ich gerne die Smart-Home-Steuerung nutze, finde ich es ärgerlich, dass manchmal Räume, Bezeichnungen oder Namen von Lampen einfach nicht erkannt werden. Warum? Keine Ahnung. Mal klappt es, mal klappt es nicht. Wer möchte, kann mit Alexa auch Inhalte auf dem Display analysieren, um dann weitere Aktionen ausführen zu können. Und das hat im Test gut funktioniert.

Im Gegensatz zu den Fernsehern von Amazon gibt es auf dem Amazon Alexa Tablet 12 Pro keine Werbung. Klar, Alexa ist prominent am Start, aber Werbebanner bleiben glücklicherweise aus.

Endlich mit Google Play Store!

Während Amazon den Zugang zum Play Store bei den Vorgängern nicht erlaubt hat, gibt es beim Amazon Alexa Tablet 12 Pro endlich auch den Play Store und damit Zugriff auf Tausende Apps. Das ist definitiv die richtige Entscheidung, denn erst so wird das Tablet zu einem echten Tablet. Ihr könnt also all eure Lieblingsapps installieren und nutzen und müsst keine Umwege über dubiose Dienste nehmen.

Das ist ein echter Mehrwert, denn blendet man die Alexa-Integration aus, bekommt man einfach ein echt gutes Android-Tablet.

Multitasking im Desktop-Modus

Wer ein Android-Tablet schon einmal genutzt hat, weiß, wie Multitasking funktioniert. Ich finde den Desktop-Modus ziemlich spannend, denn hier lassen sich App-Fenster individuell platzieren und in jeder Größe anzeigen. Alle Apps bleiben dabei live und können weiterhin bedient werden. Optional gibt es auch eine Side-by-Side-Darstellung, bei der sich die Größen der Fenster auch individuell anpassen lassen. Alles läuft flüssig, und alle Apps lassen sich problemlos bedienen.

Produktiv werden

Neben dem Stift gibt es als separates Zubehör auch das Alexa Tablet Pro Keyboard, das das Tablet in eine Workstation verwandelt. Eine magnetische Abdeckung für die Rückseite fungiert auch als Stand, damit sich das Alexa Tablet 12 Pro in verschiedenen Winkeln aufstellen lässt. Die Verbindung zur Tastatur erfolgt über den Anschluss auf der langen Seite. Auf der Tastatur lässt es sich angenehm tippen, allerdings finde ich das Trackpad nicht ganz so gut, weil es etwas tiefer eingelassen ist und es so Kanten gibt. Ein nahtloser Übergang hätte mir besser gefallen.

Davon abgesehen ist das Keyboard-Case smart, denn klappt man die Tastatur komplett nach hinten, deaktiviert sie sich selbst, um Fehleingaben zu verhindern. Wer möchte, kann auch das Tablet abnehmen und die Abdeckung weiterhin am Tablet lassen, um dieses auch ohne Tastatur aufstellen zu können. Eine echt coole Kombination, mit 139,99 Euro aber auch eine teure.

Bücher lesen auf dem Alexa Tablet 12 Pro

Amazon hat die Kindle-App für das Tablet optimiert, sodass Lesen hier echt Spaß macht. Das matte Display trägt schon dazu bei, dass es sich um ein E-Book-Reader-ähnliches Erlebnis handelt. Der Bildschirm reduziert das blaue Licht, um die Augen zu schonen und den Fokus auf den Text zu legen. Dieser ist scharf dargestellt, auch dann, wenn man eine Seite umblättert. Eine schöne Blätter-Animation gibt es jedoch nicht. In den Einstellungen könnt ihr zwischen drei Optionen wählen:

Standard : Verleiht dem Bild Wärme, während die Farben lebendig bleiben

: Verleiht dem Bild Wärme, während die Farben lebendig bleiben Color Paper : Mildert die Farbtöne für ein Gefühl wie auf gedrucktem Papier

: Mildert die Farbtöne für ein Gefühl wie auf gedrucktem Papier Ink Paper: Wechselt zu Graustufen für konzentriertes Lesen

Gut: Wenn ihr die Kindle-App verlasst, wechselt das Display mit einer Animation zurück in den Normalzustand. Des Weiteren gibt es zahlreiche Werkzeuge, mit denen sich Textstellen markieren oder Notizen anheften lassen. Und natürlich funktioniert das auch mit dem Stift.

Entertainment und Gaming

Wer ein Tablet für Entertainment, Videos und Filme sucht, bekommt mit dem Alexa Tablet 12 Pro einen überqualifizierten Kandidaten. Wie erwähnt, sehen Inhalte auf dem Display einfach sehr gut aus, allerdings ist das Tablet für den reinen Medienkonsum zu teuer. Da gibt es definitiv günstigere Alternativen.

Ich selbst bin kein Gamer, aber durch die Ausstattung sind Spiele kein Problem. Casual Games sind ohnehin kein Problem, aber auch Titel wie Fortnite, Clash of Clans oder PUBG laufen problemlos.

Das Tablet klingt ganz okay

Dünne Tablets haben oft ein Problem: Die Lautsprecher klingen aufgrund des Platzmangels eher schlecht. Wirklich gut würde ich den Sound beim Alexa Tablet 12 Pro nicht beschreiben, da er eher flach und etwas blechern klingt. Zum Musikhören sind die Lautsprecher nicht gemacht, fürs Streaming aber durchaus ausreichend. Wer darüber hinaus besseren Sound will, koppelt einfach Bluetooth-Kopfhörer.

Was die Akkulaufzeit angeht, kann ich keine verlässlichen Werte liefern, da ich das Tablet regelmäßig unregelmäßig nutze. Laut Amazon schafft der 9.000 mAh große Akku eine Wiedergabezeit von 16 Stunden bei der Videowiedergabe und sogar 20 Stunden, wenn man es nur als Kindle nutzt. Im echten Alltag weichen die Werte sicherlich etwas nach unten ab, vor allem dann, wenn man zum Beispiel exzessiv spielt.

Mit der Kamera kann man Fotos aufnehmen

Die 13 Megapixel Kamera auf der Rückseite ist okay, um ein paar Schnappschüsse ohne bestimmte Anforderungen einzufangen. Nicht mehr, nicht weniger. Auf der Front kommt eine 8 Megapixel Kamera zum Einsatz, mit der Videocalls möglich sind. Auch hier gilt: Sie ist funktional, aber kein Highlight.

Kann das Alexa Tablet 12 Pro dem iPad Pro Konkurrenz machen?

Die Frage ist leicht zu beantworten: Nein. Abgesehen davon, dass man Android und iOS schlecht miteinander vergleichen kann, bekommt man bei Apple deutlich mehr. Dafür muss man aber auch tiefer in die Tasche greifen. Letztendlich entscheidet man sich ohnehin nicht fürs Tablet, sondern eher für das Betriebssystem.

Mein Fazit zum Alexa Tablet 12 Pro

Auch als eingefleischter iPad-Nutzer bin ich vom Alexa Tablet 12 Pro angetan. Es ist ein echtes Premium-Tablet mit hochwertiger Verarbeitung, Android und Google Play Store. Alexa ist mit an Bord, aber nicht überprominent am Start. Obwohl Alexa+ deutlich intelligenter geworden ist, hakt es an einigen Stellen immer noch. Das Display ist top, wobei die matte Option einen kleinen Aufpreis kostet. Der lohnt sich, wenn man das Tablet regelmäßig nutzt.

Der passende Stift überzeugt, und das Keyboard-Case ist durchdacht, sodass ein Zukauf eine Empfehlung ist. Da Amazon ein Bundle anbietet, spart ihr sogar 10 Prozent im Vergleich zum separaten Kauf.

Das Tablet arbeitet flott, zuverlässig und bietet einen Fingerabdrucksensor. Egal ob reines Entertainment-Tablet oder als Workstation, das Amazon Alexa Tablet 12 Pro ist in beiden Welten ein zuverlässiger Begleiter. Ich finde, Amazon hat hier einen echt guten Job gemacht, sodass eine Empfehlung leicht fällt. Und der Preis kann sich durchaus sehen lassen, denn das Alexa Tablet 12 Pro startet bei 499,99 Euro. Für die Nanomatte-Variante wird ein Aufpreis fällig, sodass dieses Tablet ab 559,99 Euro startet.