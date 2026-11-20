Nicht jeder, der ein iPhone hat, nutzt auch ein iPad. Für einen nahtlosen Übergang ist diese Kombination natürlich perfekt, doch in gemischten Haushalten, in denen auch Android zu Hause ist, macht ein hochwertiges Android-Tablet etwas her. Und im Gegensatz zu Apples überteuerten Premium-Preisen könnt ihr beim neuen Amazon Alexa Tablet 12 Pro so richtig sparen.

Ich habe euch das Alexa Tablet 12 Pro in meinem ausführlichen Testbericht im Detail vorgestellt und konnte festhalten, dass Amazon es endlich geschafft hat, ein wirklich empfehlenswertes Android-Tablet abzuliefern. Vor allem das matte Display hat mich überzeugt, das weniger spiegelt und dennoch Inhalte scharf und lebendig darstellt. Während man zuvor auf Fire TV gesetzt hat, gibt es mit Android natürlich Zugriff auf den Google Play Store und somit auch auf Tausende bekannte Apps. Laden, installieren, nutzen. Keine unnötigen Umwege mehr.

Klickt euch gerne noch einmal in meinen Test, der Handhabung, Display, Lautsprecher, Performance und mehr berücksichtigt, damit ihr entscheiden könnt, ob das Tablet etwas für euch ist. Wer das Amazon Alexa Tablet 12 Pro als Sofa-Gerät nutzen will, kann blind zugreifen. Für Surfen im Internet, Videos, Streaming, YouTube, Netflix und Co. ist das Amazon-Tablet definitiv überdimensioniert. Aber auch intensivere Aufgaben sind für das Tablet kein Problem.

Ein richtig guter Preis

Während Amazon zum Verkaufsstart noch 559,99 Euro wollte, sind es schon jetzt 32 Prozent weniger, sodass der Preis für die Nanomatte-Version auf nur 379,99 Euro gefallen ist. Das Preis-Leistungs-Verhältnis lässt sich hier echt als unschlagbar einstufen. Da das Tablet mit Standard-Display nur 10 Euro günstiger ist, würde ich den Aufpreis für das matte Display auf jeden Fall mitnehmen!

Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ein Tablet mit Android bei euch vorstellbar wäre.