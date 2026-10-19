Amazon Alexa Tablet 8: Verkaufsstart für die iPad mini-Konkurrenz in Deutschland

Amazon bringt mit dem Alexa Tablet 8 eine günstige Alternative zum iPad mini auf den Markt. Der Einstiegspreis liegt bei 229,99 Euro, während Apple für sein kleinstes iPad mindestens 679 Euro verlangt. Damit liegen zwischen beiden Geräten rund 450 Euro, ein ordentlicher Unterschied. Beide Tablets setzen auf ein Aluminiumgehäuse und ein handliches Format, doch bei Gewicht und Abmessungen gibt es kleine Abweichungen: Amazons Display misst 8,7 Zoll, Apples Bildschirm 8,3 Zoll. Dafür ist das iPad mini mit 293 Gramm leichter und mit 6,3 Millimetern dünner.

Der größte Kompromiss steckt im Bildschirm. Das Alexa Tablet 8 löst mit 1.340 × 800 Pixeln auf und kommt auf eine Pixeldichte von 180 ppi. Beim iPad mini sind es dagegen 2.266 × 1.488 Pixel und 326 ppi. Auch bei der Helligkeit liegt Apple mit 500 Nits vor Amazons 400 Nits. Vor allem beim Lesen kleiner Schriften dürfte sich das bemerkbar machen. Interessant ist das gerade deshalb, weil Amazon einen speziellen Kindle-Modus integriert, der Ablenkungen reduzieren und die Akkulaufzeit von bis zu 14 auf bis zu 19 Stunden verlängern soll. Apple gibt für das iPad mini bis zu zehn Stunden Videowiedergabe an. Die Werte stammen allerdings von den Herstellern und sind nicht direkt miteinander vergleichbar.

Apple hat bei der Leistung die Nase vorn

Auch unter der Haube spielen beide Geräte in unterschiedlichen Ligen. Während Amazon auf den MediaTek MT8189 und 4 GB RAM setzt, arbeitet im iPad mini Apples A17 Pro. Dazu kommen bei Apple bessere Kameras, Touch ID und eine schnellere USB-C-Schnittstelle. Amazon bietet lediglich USB 2.0. Beim Speicher stehen für das Alexa Tablet 8 Varianten mit 64 oder 128 GB zur Wahl. Von den 64 GB bleiben laut Herstellerangaben rund 47 GB für eigene Inhalte übrig. Wer keine Werbung auf dem Sperrbildschirm sehen möchte, zahlt für die werbefreie Variante einmalig 20 Euro extra.

Der wohl wichtigste Fortschritt betrifft die Software: Amazon setzt bei seiner neuen Tablet-Familie auf reguläres Android mit Google Play Store. Damit lassen sich Apps direkt aus Googles Angebot installieren, statt auf Amazons bisher deutlich eingeschränkteres App-Ökosystem angewiesen zu sein. Das macht das Alexa Tablet 8 im Alltag flexibler und interessanter für alle, die hauptsächlich surfen, streamen oder E-Mails schreiben. Die Version mit 128 GB Speicher kostet ohne Werbung 299,99 Euro bei Amazon und bleibt damit 379 Euro günstiger als das iPad mini mit derselben Speicherkapazität. Wer dagegen ein besonders scharfes Display, viel Rechenleistung oder Mobilfunkunterstützung benötigt, sollte weiterhin genauer auf Apples Modelle schauen.

Auch erhältlich: Flaggschiff-Modell Alexa Tablet 12 Pro

Neben dem Alexa Tablet 8 schickt Amazon aber gleich auch eine gesamte neue Tablet-Familie ins Rennen, zu der neben dem oben erwähnten Alexa Tablet 8 auch das Alexa Tablet 11 und das Alexa Tablet 12 Pro gehören. Letzteres soll neue Maßstäbe im Tablet-Sortiment von Amazon setzen: Das Gerät kommt mit einem gerade einmal 6,5 Millimeter dünnen Aluminiumgehäuse und einem 12-Zoll-Display im 3:2-Format, das mit 280 ppi und einer Bildwiederholrate von 120 Hz aufwartet. Im Inneren stecken ein im 4-Nanometer-Verfahren gefertigter Achtkernchip und bis zu 16 GB RAM. Laut Amazon liefert das Tablet damit fast die dreifache Prozessorleistung und die neunfache Grafikleistung gegenüber bisherigen hauseigenen Tablets. Vier Dolby-Atmos-Lautsprecher, Wi-Fi 6E und bis zu 16 Stunden Videowiedergabe runden die Ausstattung ab.

Besonders spannend wird es beim Zubehör: Das 12 Pro erhält exklusiv einen Pro-Eingabestift und eine Pro-Tastatur. Der Stift unterstützt 4.096 Druckstufen, Neigungserkennung und kabelloses Laden über eine magnetische Halterung. Auf dem Nanomatte-Display soll sich das Schreiben dadurch beinahe wie auf Papier anfühlen. Die Tastatur haftet ebenfalls magnetisch und kommt ohne Bluetooth-Kopplung aus. Dazu gibt es Multitasking mit mehreren gleichzeitig geöffneten Fenstern sowie einen schnellen Wechsel zwischen Arbeits- und Privatprofil. Das Alexa Tablet 12 Pro ist zu Preisen ab 499,99 Euro bei Amazon erhältlich. Ein Test zum neuen Flaggschiff-Modell von Amazon hier im Blog wird auch bald folgen, das Tablet ist bereits auf dem Weg zu uns.

Alexa Tablet 11: Solide Ausstattung für den Alltag

Wer nicht ganz so tief ins Premium-Segment einsteigen möchte, bekommt mit dem Alexa Tablet 11 eine kompaktere Alternative. Das 11-Zoll-Modell bietet ein 2,5K-Display mit 276 ppi, 90 Hz und einem 16:10-Seitenverhältnis. Ein Achtkernprozessor, 8 GB RAM und 64 GB interner Speicher bilden die technische Grundlage. Für den Sound sind zwei Dolby-Atmos-Lautsprecher zuständig, während die Akkulaufzeit laut Amazon bis zu 15 Stunden Videowiedergabe erreicht. Damit setzt das kleinere Modell auf eine ausgewogene Ausstattung für Streaming, Surfen und alltägliche Aufgaben. Bei Amazon ist es ab 329,99 Euro erhältlich.

Zusätzlich zur neuen Tablet-Familie mit den Geräten in 8-, 11- und 12-Zoll-Größen wurden auch auch Kids Tablets mit 8,7 oder 11 Zoll präsentiert, bei denen eine kindgerechte Hülle mit Ständer, beispielsweise mit Paw Patrol- oder Barbie-Motiven, ebenso wie ein Jahr Amazon Kids+ enthalten ist. Eltern können bei diesen Modellen die Bildschirmzeit und Inhalte über ein neues Dashboard und eine Smartphone-App verwalten und steuern. Die Kids Tablets starten ab 229,99 Euro bei Amazon.