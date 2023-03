Amazon Frühlingsangebote starten am kommenden Montag

In den vergangenen Jahren ist es schon fast zur Gewohnheit geworden, dass Amazon rund im Ostern mit zahlreichen Angeboten lockt. In diesem Jahr wird die ganze Aktion auf etwas mehr als zwei Tage komprimiert, was durchaus ein paar Erinnerungen an den Prime Day weckt. Ein kostenpflichtiges Abonnement scheint zur Wahrnehmung der Angebote aber nicht erforderlich zu sein.

„Vom 27. März, 18:00 Uhr bis 29. März, 23:59 Uhr gibt es bei Amazon die Frühlingsangebote zu entdecken – mehr als zwei Tage voller Deals aus allen Kategorien“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Neben Blitzangeboten für maximal sechs Stunden wird es an den drei Tagen auch wechselnde Angebote des Tages geben. Amazon verspricht Deals von zahlreichen Totmarken mit Rabatten von bis zu 40 Prozent.

Natürlich werden wir die Highlights für euch heraussuchen und hier im Blog teilen. Falls ihr eine bestimmte Anschaffung geplant habt, lohnt es sich also vielleicht noch, ein paar Tage zu warten. Eine entsprechende Landing Page hat Amazon schon scharf geschaltet.