Amazon kündigt nächsten Prime Day für den 8. und 9. Oktober an

Prime-Mitglieder können am 8. und 9. Oktober erneut in die große Rabattschlacht eintauchen, denn dann kehren die Prime Day Deals zurück. Wie schon beim letzten Prime Day gibt es Rabatte in allen Kategorien. Außerdem schaltet Amazon bereits frühzeitig neue Sale-Aktionen frei, darunter spannende Angebote für Spielzeug von beliebten Marken wie Playmobil. Auch angesagte Marken wie Philips, Bosch, Samsung, Sony, Pepe Jeans, Boss, Tommy Hilfiger und Bose locken dann mit attraktiven Deals.

Klar ist auch: Nur Prime-Mitglieder können von den Angeboten profitieren. Falls ihr ein paar Anschaffungen plant und noch kein Prime abonniert habt, könnt ihr Prime 30 Tage kostenlos testen. Wenn ihr das Abo vor Ablauf der Testphase kündigt, entstehen euch keine Kosten.

Prime Day Deals lassen echte Highlights vermissen

Es steht außer Frage, dass die Preise am Prime Day oft sehr gut sind. Doch in den letzten Ausgaben hat sich gezeigt, dass es keine echten Highlights mehr gibt. Die Produkte sind oft auch außerhalb des Prime Days im Angebot, wobei ihr jetzt ein paar Euro mehr sparen könnt.

Natürlich sind auch wieder Amazons Eigenmarken dabei, die man nie zum Vollpreis kaufen sollte. Produkte von Eero, Echo, Ring oder Kindle werden wieder mit großen Rabatten angeboten, daher solltet ihr mit eurem Kauf noch etwas warten.

Wenn die große Rabattschlacht beginnt, überblicken wir für euch das Deal-Chaos und präsentieren euch die besten Angebote aus den Bereichen Smart Home, Saug- und Wischroboter, Ladegeräte und Co.