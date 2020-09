Amazon Music kooperiert mit Twitch: Live-Auftritte direkt per App

Amazon Music und Twitch machen gemeinsame Sache. Ab sofort kann man sich in der Amazon Music-App (App Store-Link) benachrichtigen lassen, wenn ein Künstler einen Live-Stream auf Twitch startet. So kann man mit Künstlern auf eine neue Art und Weise in Kontakt treten und nahtlos zwischen Live-Streams und aufgezeichneter Musik wechseln.

Gleichzeitig gibt es eine neue Live-Seite zum Stöbern. So kann man neue Künstler und neue Musik entdecken. Mit der neuen App „Amazon Music for Artists“ macht es Amazon Music für Künstler noch einfacher, ihren Twitch-Channel mit Amazon Music zu verlinken.

Ryan Redington, Director Amazon Music:

„Die Kombination von Live-Streaming in Verbindung mit der On-Demand-Wiedergabe von Songs auf Amazon Music ist bahnbrechend. Wir geben Künstlern mehr Möglichkeiten an die Hand, direkt mit Fans in Kontakt zu treten. Diese neue Funktion könnte zu keinem wichtigeren Zeitpunkt in der Branche ankommen: Über 1000 Künstler haben bereits ihren Amazon Music Account mit Twitch verbunden, und das ist erst der Anfang. Zusammen mit Twitch machen wir es Künstlern aller Genres – egal an welchem Punkt ihrer Karriere sie stehen – möglich, die soziale Bedeutung von Live-Streaming zu nutzen, um mehr Aufmerksamkeit für ihren Katalog aufgenommener Songs zu schaffen.“

Ab dieser Woche können Fans Künstler verschiedenster Genres kennen lernen, die das Feature nutzen und so neue und innovative Wege gefunden haben, mit dem Publikum live auf dem Twitch-Kanal von Amazon Music in Kontakt zu treten, darunter: