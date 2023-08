Amazon startet Sommerschlussverkauf für eigene Hardware

Bis Oktober und den nächsten Prime Day wird noch etwas Zeit vergehen. Aber vielleicht habt ihr auch gar kein aktives Prime-Abonnement? Genau dann ist jetzt eine gute Chance, die hauseigene Hardware von Amazon zu kaufen. Es wurde nämlich ein Sommerschlussverkauf mit zahlreichen Angeboten gestartet. Hier findet ihr alle Deals, einige Highlights haben wir für euch herausgesucht.

Den besonders leistungsstarken Fire TV Stick 4K Max mit WiFi 6 bekommt ihr derzeit für 42 statt 74,99 Euro. Ein Segen vor allem für ältere Fernseher oder Smart TVs, deren Benutzeroberfläche gar nicht so smart ist, wie der Hersteller denkt. Der Fire TV bietet mehr Komfort und Zugriff auf alle erdenklichen Apps.

Fire TV Stick 4K Max mit Wi-Fi 6 und Alexa-Sprachfernbedienung (mit... Unser leistungsstärkster 4K-Streaming-Stick – 40 % mehr Leistung als Fire TV Stick 4K, mit schneller startenden Apps und noch reibungsloserer...

Wi-Fi-6-Unterstützung – Noch besseres Streaming in 4K auf mehren Wi-Fi-6-Geräten.

Der Kindle Scribe, ein eBook-Reader im XXL-Format, war bislang äußerst selten im Angebot. Derzeit bekommt ihr ihn in verschiedenen Varianten ab 314,99 Euro. Je nach Variante liegt der Preis des Kindle Scribe durchaus schon mal bei über 400 Euro. Was man mit dem Teilchen anstellen kann, lest ihr in unserem Testbericht.

525 Bewertungen Kindle Scribe – der erste Kindle zum Lesen, Schreiben, Zeichnen und Führen von... Lesen und Schreiben ganz wie auf Papier – Mit dem weltweit ersten blendfreien 10,2-Zoll-Paperwhite-Display mit 300 ppi und Standard-Eingabestift.

Mach Notizen in Millionen von Büchern aus dem Kindle-Shop – Schreib mit dem inbegriffenen Standard - Eingabestift handschriftliche Haftnotizen für...

Den kleinen Echo Pop gibt es zusammen mit einer smarten Steckdose von Meross für nur 29,99 Euro. Damit könnt ihr gleich eure ersten Erfahrungen im Smart Home Bereich sammeln, sollte das bisher noch nicht der Fall gewesen sein.

Angebot Wir stellen vor: Echo Pop | Anthrazit + Meross Smart Plug (WLAN-Steckdose),... Dieses Bundle enthält 1 von Wir stellen vor: Echo Pop und 1 von Meross Smart Plug (WLAN-Steckdose) – alles, was Sie benötigen, um mit Ihrem Smart...

WIR STELLEN VOR: ECHO POP – Der kompakte smarte Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa bietet vollen Klang, der perfekt für das Schlafzimmer und kleine...

Solltet ihr bereits auf den Geschmack gekommen sein, könnt ihr euer Smart Home mit diversen Bundles von Amazon und seiner Tochtermarken weiter aufrüsten. Wie wäre es mit einem Echo Show 5 und der Ring Video Doorbell? Gibt es aktuell mit fast 50 Prozent Rabatt für nur 109,99 Euro.