Amazon stellt neue Kindle-Familie und neues Zubehör vor

Während ihr die bisherigen Kindle-Modelle passend zu den Prime Deal Days günstiger kaufen könnt, steht nun auch die neueste Generation zum Kauf bereit. Amazon aktualisiert nicht nur den Kindle, das hatte sich ja bereits angedeutet, sondern auch den Kindle Paperwhite und den Kindle Colorsoft. Im Mittelpunkt steht dabei eine ganz neue Display-Konstruktion.

Amazon setzt auf eine neu entwickelte Display-Konstruktion mit umgekehrtem Schichtaufbau. Dabei soll es sich um ein Novum in der eReader-Kategorie handeln, dessen genauen Aufbau und die Vorteile man leider noch nicht genauer erklärt hat.

Der neue Kindle ist besonders kompakt

Los geht es mit dem klassischen Kindle für 154,99 Euro in den Farben Ube oder Graphit. Der eReader verfügt über 16 GB Speicher, besitzt eine Akkulaufzeit von bis zu 6 Wochen und Bücher lassen sich 30 Prozent schneller öffnen als beim Vorgänger. Das Gehäuse besteht aus recycelten Materialien, ist kompakter als bisher, und der Akku besteht aus 100 Prozent recyceltem Kobalt.

Erstmals ist der Kindle auch mit einer Rückseite aus Aluminium in den Farben Alpenblau und Meerglasgrün erhältlich. Der Speicher wächst hier auf 32 GB an, der Preis ist mit 194,99 Euro aber auch etwas höher.

Amazon Kindle 16 GB (Neueste Generation), jetzt dünner, leichter und schneller... Der neu gestaltete Kindle: Jetzt dünner, leichter und schneller. Die Vorderseite ist in der gleichen Farbe gehalten wie die Rückseite und hat ein...

Bis zu 6 Wochen mit nur einer Akkuladung: Das Display braucht nur beim Umblättern oder bei Nutzung des Frontlichts Energie.

Die Verbesserungen des Kindle Paperwhite

Mit seinem bereits sehr guten Display ist der Kindle Paperwhite wohl der beliebteste eBook-Reader. Jetzt ist er noch dünner und leichter als seine Vorgänger, schafft bis zu 12 Wochen mit einer Akkuladung. Der eReader mit 16 GB Speicher besitzt ein Paperwhite-Display, das eine Backplane aus Oxid-Dünnschichttransistoren nutzt. Das größte Paperwhite-Display mit dem höchsten Kontrastverhältnis liefert tiefe Schwarztöne und gestochen scharfen Text.

Der neue Kindle Paperwhite ist ab sofort für 209 Euro vorbestellbar, für 259,99 Euro gibt es eine Signature Edition mit doppelt so viel Speicher.

Amazon Kindle Paperwhite 16 GB (neueste Generation), jetzt dünner und leichter... Der neue Kindle Paperwhite: Dünner und leichter, mit kontrastreichem 7-Zoll-Display. Vorderseite jetzt in der gleichen Farbe wie die Rückseite...

Bis zu 12 Wochen mit nur einer Akkuladung: Das Display braucht nur beim Umblättern oder bei Nutzung des Frontlichts Energie.

Auch der Kindle Colorsoft wurde verbessert

Der neue Kindle Colorsoft verfügt über ein komplett neu gestaltetes Display, das auf der Reverse-Printing-Technologie basiert, die Amazon in der gesamten Reihe für Edge-to-Edge-Farbe einsetzt. Der Lichtleiter enthält Mikro-Deflektoren, die Streulicht minimieren und die Gleichmäßigkeit verbessern, und eine ultradünne optische Beschichtung im Display-Aufbau sorgt für mehr Klarheit. Um papierähnliche Farben zu erzielen, verfügt das Display über einen Lichtleiter mit Nitrid-LEDs, die die Farben verstärken und die Helligkeit erhöhen – ganz ohne die Details auszuwaschen.

Klingt ganz schön kompliziert und ist auch kein Schnäppchen. Der Kindle Colorsoft startet bei 299,99 Euro, die Signature Edition kostet sogar 329,99 Euro.

Amazon Kindle Colorsoft 16 GB (neueste Generation), jetzt dünner und leichter... Der neue Kindle Colorsoft: Dünner und leichter, mit einem 7-Zoll-Display und Farben wie auf Papier gedruckt. Vorderseite jetzt in der gleichen Farbe...

Bringt Farbe ins Spiel: Farben wie auf Papier gedruckt, perfekt für Comics, Graphic Novels und mehr. Markiere deine Lieblingsstellen in gelb, orange...

Das neue Kindle-Zubehör im Überblick

Kindle Click: Eine kompakte Bluetooth-Fernbedienung zum Umblättern – ideal zum Lesen unter der Decke, auf dem Laufband oder am Klapptisch im Flugzeug. Kompatibel mit allen Kindle-Modellen ab 2024.

Wir stellen vor: Amazon Kindle Click, Bluetooth-Fernbedienung zum Umblättern für... Blättere um, ohne nach deinem Kindle zu greifen – Kompatibel mit allen Kindle-Geräten (ab 2024). Wird über Bluetooth gekoppelt, sodass du vor...

Helligkeit und Ruhemodus per Tastendruck – Über die seitlichen Tasten kannst du die Bildschirmhelligkeit anpassen, ohne ein Menü zu öffnen...

Hülle mit Umblätterfunktion: Eine magnetische Hülle mit physischen Umblättertasten, die die schlanke Form bewahrt und über Pogo-Pins verbunden wird. Verfügbar für Paperwhite Signature Edition und Colorsoft Signature Edition.

Wir stellen vor: Die neue Amazon Kindle Hülle mit Umblätterfunktion und -tasten... Integrierte physische Umblättertasten in der Hülle – Blättere mit spürbarem Tastendruck vor und zurück. Exklusiv entwickelt für Kindle...

Keine Einrichtung nötig – Hülle anbringen und die Tasten funktionieren sofort. Keine Batterie, kein Koppeln, kein Aufladen, immer einsatzbereit.

Ladestation: Ein Ständer, der Paperwhite Signature Edition und Colorsoft Signature Edition aufrecht hält und über Pogo-Pins lädt.

Die neue Amazon Ladestation, magnetische Halterung für Kindle Paperwhite und... Speziell entwickelt für Kindle Paperwhite Signature Edition und Colorsoft Signature Edition (2026) – Setz deinen Kindle auf das Dock, und er ist...

Mühelose magnetische Befestigung – Halte deinen Kindle einfach nah heran, und er richtet sich perfekt aus. Nimm ihn ab, wenn du ihn mitnehmen...

Kindle Hüllen: Erhältlich aus Textilmaterial und Material auf Pflanzenbasis, die das Gerät vollständig umschließen und farblich auf das Lineup abgestimmt sind. Für Geräte im Aluminiumdesign gibt es zusätzlich schmale Hüllen mit Magnetbefestigung.