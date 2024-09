Amazon verkauft 4K-Fernseher mit 55 Zoll und Fire TV für nur 279,99 Euro

Scheinbar will Amazon die Lager räumen, denn ansonsten kann ich mir die Rabatte von 60 Prozent kaum erklären. Wenn ihr einen vernünftigen 4K-Fernseher sucht, bietet Amazon gerade ein unschlagbares Angebot. Ihr könnt nicht nur den 55-Zoll-Fernseher für 279,99 Euro statt 699,99 Euro kaufen, sondern bekommt auch die Fernseher mit 50 und 43 Zoll deutlich günstiger.

Der Fernseher aus dem Jahr 2023 bietet 4K UHD und hat auch HDR10, HLG und Dolby Digital Plus an Bord, um Filme und Serien zum Leben zu erwecken. Mit 60Hz gibt es zwar nicht die höchste Bildwiederholfrequenz, aber das fällt meiner Meinung nach kaum ins Gewicht. Des Weiteren spart ihr euch einen Streaming-Stick, denn der Fernseher hat Fire TV schon integriert. Außerdem ist die Alexa-Sprachfernbeidndung mit dabei, um Inhalte auch per Sprache zu steuern.

Amazon Fire TV 4: Das sind die technischen Daten

HDMI-Anschlüsse : 3 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.1 mit eARC

: 3 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.1 mit eARC Weitere Anschlüsse : Optisch, Ethernet, USB, Satellit, Kabel, CI, Mini-AV

: Optisch, Ethernet, USB, Satellit, Kabel, CI, Mini-AV Empfangsarten : DVB-T, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2

: DVB-T, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 Helligkeit : 300 cd/m²

: 300 cd/m² Display: LED

4K Fernseher von Amazon heute besonders günstig kaufen

Amazon Fire TV 4, 55 Zoll, 4K für 279,99 Euro statt 699,99 Euro (Amazon-Link)

Amazon Fire TV 4, 50 Zoll, 4K für 249,99 Euro statt 599,99 Euro (Amazon-Link)

Amazon Fire TV 4, 43 Zoll, 4K für 199,99 Euro statt 499,99 Euro (Amazon-Link)

