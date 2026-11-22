Durch die steigenden Speicherkosten hat Apple den Mac mini deutlich teurer gemacht, sodass eine leichte Empfehlung nicht mehr möglich war. Doch jetzt bietet sich die Chance, den Mac mini spürbar günstiger zu kaufen, denn Amazon bietet den neuen Mac mini mit M6-Chip für nur 835 Euro statt 1.049 Euro an!

Der neue M6-Chip liefert nochmals einen Performance-Schub und sorgt dafür, dass auch die Grafik profitiert. KI-Prozesse sollen viermal so schnell laufen. Darüber hinaus kommen die neuesten Netzwerktechnologien zum Einsatz, unter anderem Wi-Fi 7 und Bluetooth 6. Über LAN gibt es 2,5 Gigabit Ethernet, sodass eine Direktverbindung für besonders schnelle Datengeschwindigkeiten vorhanden ist.

Mit 835 Euro ist das Basismodell immer noch deutlich teurer als sein Vorgänger, der noch 699 Euro gekostet hat. Zum aktuellen Zeitpunkt geht es aber nicht günstiger.

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Darum ist der Mac mini so gut

Der Mac mini ist der günstigste Einstieg in die Mac-Welt und trotzdem alles andere als ein Einsteigergerät. Das kompakte Gehäuse nimmt kaum Platz auf dem Schreibtisch weg, der Rechner arbeitet im Alltag nahezu lautlos und verbraucht dank Apple-Chip nur wenig Strom. Für Office, Surfen, Streaming, Foto- und Videobearbeitung oder Programmieren bietet er mehr als genug Leistung.

Ein weiterer Vorteil: Ihr nutzt euren vorhandenen Monitor, eure Tastatur und eure Maus weiter und zahlt nur für den Rechner selbst. Wer bereits ein iPhone oder iPad besitzt, profitiert zusätzlich von der engen Verzahnung des Apple-Ökosystems, etwa bei iMessage, AirDrop oder dem Zugriff auf iCloud-Daten. Auch als stromsparender Heimserver oder als Medienzentrale macht der kleine Mac eine gute Figur.

Aus unserer Sicht ist der Mac mini deshalb eine klare Empfehlung für alle, die einen leistungsstarken, leisen und platzsparenden Desktop-Rechner suchen.