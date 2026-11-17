Der neue Kindle, den Amazon erst vor ein paar Monaten offiziell vorgestellt hat, ist zum anstehenden Black Friday schon jetzt im Angebot. Und obwohl mein iPhone Duo einen matten Screen hat, macht das Lesen auf einem Kindle einfach mehr Spaß, wenn man eine echte Leseratte ist. Als weiteren Vorteil möchte ich anbringen, dass der Kindle Tausende Bücher in einem kompakten und sehr leichten Format zugänglich macht, während echte Bücher groß und schwer sind. Das macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn die Tasche unterwegs plötzlich mehrere Kilo leichter ist. Und da auch Weihnachten vor der Tür steht, eignet sich der Kindle bestens als Geschenk.

Amazon Kindle kostet nur noch 124,99 Euro

Der neue Kindle siedelt sich etwas unter dem Kindle Paperwhite an, der aktuell nicht reduziert ist. Dafür ist die Neuauflage dünner und leichter, zudem ist die Vorderseite in der gleichen Farbe gehalten wie die Rückseite. Eine einzige Akkuladung sorgt für bis zu 6 Wochen Nutzungsdauer, außerdem öffnen Bücher 39 Prozent schneller als beim vorherigen Kindle. Wieder mit dabei sind 16 GB Speicherplatz sowie ein blendfreier 6-Zoll-Bildschirm, der mit einer Auflösung von 300 Pixeln pro Zoll aufwartet, sodass Texte gestochen scharf dargestellt werden.

Der Amazon Kindle mit Werbung auf dem Sperrbildschirm kostet jetzt 124,99 Euro statt 154,99 Euro, wobei ihr aus den Farben Graphit und Lila wählen könnt. Hingegen kostet der Kindle ohne Werbung, die wohl bessere Wahl, 139,99 Euro statt 174,99 Euro.

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Bis zu 6 Wochen mit nur einer Akkuladung: Das Display braucht nur beim Umblättern oder bei Nutzung des Frontlichts Energie. Angebot Amazon Kindle 16 GB (Neueste Generation), jetzt dünner, leichter und schneller... Der neu gestaltete Kindle: Jetzt dünner, leichter und schneller. Die Vorderseite ist in der gleichen Farbe gehalten wie die Rückseite und hat ein...

Bis zu 6 Wochen mit nur einer Akkuladung: Das Display braucht nur beim Umblättern oder bei Nutzung des Frontlichts Energie.

Amazon Kindle mit doppelt so viel Speicher und Aluminium-Design

Obwohl 16 GB Speicher für E-Books schon üppig bemessen sind, gibt es beim Aluminium-Kindle mit 32 GB gleich doppelt so viel Speicher. Die Aluminium-Rückseite sieht edel aus, ist robuster und deutlich hochwertiger. Der Aufpreis fällt nicht so stark ins Gewicht, denn dieses Modell, das nur ohne Werbung erhältlich ist, kostet 154,99 Euro statt 194,99 Euro und ist damit nur 15 Euro teurer als der Standard-Kindle. Zudem könnt ihr euch zwischen den beiden neuen Farben Meerglasgrün und Alpenblau entscheiden.

Angebot Amazon Kindle 32 GB (neueste Generation), dünner, neues Aluminium-Design... Der Kindle, jetzt in Aluminium: Dünner, mit 32 GB, ohne Werbung. Die Vorderseite ist in der gleichen Farbe gehalten wie die Rückseite. Elegantes...

Bis zu 6 Wochen mit nur einer Akkuladung: Das Display braucht nur beim Umblättern oder bei Nutzung des Frontlichts Energie.

Kindle 2024 mit Preisnachlass

Wer nicht unbedingt zu den Neuerscheinungen greifen will, bekommt den Kindle Paperwhite, den Kindle Paperwhite Signature Edition und den Kindle Colorsoft Signature Edition aus dem Jahr 2024 günstiger. Diese Preise gelten: