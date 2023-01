AMD: Neuer Laptop-Chip soll 30 Prozent schneller als Apples M1 Pro sein

Der bekannte Chip-Hersteller AMD hat eine ganze Reihe an Prozessoren für Laptops und Desktop-Rechner im Rahmen der diesjährigen CES 2023 in Las Vegas präsentiert. Eine Neuvorstellung sorgt für besonderen Zündstoff: AMDs neue Ryzen 7040-Prozessor-Serie für besonders dünne Laptops will sich mit Apples M1 Pro- und M2-Chips messen.

Die AMD Ryzen 7040-Reihe wird im 4nm-Prozess gefertigt, das Topmodell der Serie soll der Ryzen 8 7940HS sein. Letzterer verfügt über acht Kerne, 16 Threads und 5.2GHz Speed Boosts. Bei der Vorstellung der neuen Prozessoren stellte AMD-CEO Lisa Su kühne Behauptungen auf und erklärte, das Modell sei bis zu 30 Prozent schneller als der M1 Pro-Chip von Apple. AMD behauptet, dass der eigene Chip bei Multiprocessing-Workloads 34 Prozent schneller sei als der M1 Pro.

Apples eigene Silicon-Prozessoren brüsten sich vor allem mit einer sehr hohen Energieeffizienz, doch auch hier will AMD nachlegen. Der Hersteller gibt an, dass die neue Ryzen 7040-Serie mehr als 30 Stunden Videowiedergabe in ultradünnen Notebooks erreichen soll. Direkt verbaut ist eine AI-Engine namens Ryzen AI, die entsprechende AI-Aufgaben bis zu 20 Prozent schneller als Apples M2-Chip erledigen und gleichzeitig 50 Prozent energieeffizienter sein soll.

Performance nicht mit M1 Max verglichen

Während der Präsentation der neuen Prozessor-Reihe verglich AMD die Leistung des Ryzen 9 7940HS-Prozessors mit einem i7-High-End-Chip von Intel sowie dem M1 Pro von Apple, indem man ein Objekt in der App Blender renderte. Das Time Lapse-Video zeigte einen Geschwindigkeitsvorteil für den Ryzen 9 7940HS gegenüber des M1 Pro von Apple. Laut AMD kam ein MacBook Pro mit M1 Pro-Chip, 32GB Arbeitsspeicher und einer 1 TB SSD unter macOS Monterey zum Einsatz. Interessanterweise verglich AMD den neuen Ryzen-Chip nicht mit Apples derzeit stärksten Prozessor, dem M1 Max.

Die AMD Ryzen 7040-Reihe soll ab März dieses Jahres in handelsüblichen Laptops zum Einsatz kommen. Auch von Apple wird in den kommenden Monaten ein Update für die aktuellen High-End-Chips erwartet, die wohl als M2 Pro und M2 Max in neuen 14″- und 16″-MacBook Pro-Modellen auf den Markt kommen werden.