Angebot des Tages: MacBook Air fast 400 Euro günstiger als bei Apple

Wenn ich jemanden ein aktuelles MacBook empfehlen müsste, dann würde die Wahl wohl in 95 Prozent der Fälle auf das MacBook Air fallen. Das in diesem Jahr auf den Markt gekommene Modell mit M2-Prozessor bringt alles mit, was man für die nächsten Jahre benötigt. Aktuell bekommt ihr das besser ausgestattete Modell bei Saturn als Angebot des Tages – zu einem wirklich guten Preis.

Während Apple für das MacBook Air mit M2-Chip, 512 GB Speicherplatz, 8 GB RAM sowie 10 Grafik-Kernen stolze 1.849 Euro verlangt, sind es bei Saturn heute „nur“ 1.449 Euro (zum Angebot). Dabei könnt ihr sogar zwischen den beiden Farboptionen Spacegrau und Silber wählen.

Ein Blick in den Internet-Preisvergleich zeigt, dass das Saturn-Angebot sich auch im Vergleich zu anderen Händlern sehen lassen kann. Der nächstbeste Preis für das MacBook Air in dieser Ausstattung liegt aktuell bei 1.549 Euro.