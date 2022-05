Angebote von Anker: Tolle Flow-Kabel, 2-in-1 Ladeständer & mehr

Zum Start in die neue Woche hat auch Anker neue Angebote am Start. Unter anderem gibt es das 180 Zentimeter lange PowerLine III Flow USB-C auf Lightning-Kabel günstiger, hier zahlt man nur 14,25 Euro statt 17,99 Euro – leider ist nur die Farbe Rosa im Angebot. Die Kabel fühlen sich wirklich toll an, sind geschmeidig und verheddern nicht. Absolut empfehlenswert.

Der Anker PowerWave 2-in-1 Magnetic Stand Lite kann ein iPhone mit MagSafe aufladen, im Standfuß lassen sich auch die AirPods aufladen. Ein USB-C Kabel ist mit dabei, ein Netzteil muss selbst gestellt werden. Gibt es heute in der Farbe Weiß für nur 30,39 Euro statt 37,99 Euro.

Passende Netzteile sind ebenfalls reduziert. Das 20 Watt Netzteil kostet im Doppelpack nur 23,99 Euro statt 29,99 Euro, das 30 Watt Netzteil kostet 24,49 Euro statt 34,99 Euro. Noch mehr Power gibt es beim Anker PowerPort III Pod 65 Watt, hier zahlt ihr 32,49 Euro statt 49,99 Euro.

