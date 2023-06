Anker EverFrost: Mini-Kühl- und Gefrierschrank jetzt bei Amazon verfügbar

Der Mini-Kühl- und Gefrierschrank Anker EverFrost wurde auf Kickstarter finanziert und die ersten Geräte sind auch schon bei den Kunden und Kundinnen angekommen. Während man bei Kickstarter bis zu 45 Prozent sparen konnte, startet Anker EverFrost jetzt offiziell bei Amazon – zum Vollpreis.

Anker EverFrost 30 (33 Liter Kompressor-Kühlbox) für 849 Euro (Amazon-Link)

Anker EverFrost 40 (43 Liter Kompressor-Kühlbox) für 899 Euro (Amazon-Link)

Anker EverFrost 50 (53 Liter Kompressor-Kühlbox) für 999 Euro (Amazon-Link)

Der auf einem hocheffizienten Kühlkompressor basierende Anker EverFrost bietet annähernd die doppelte Kapazität für Lebensmittel und Getränke im Vergleich zu einer herkömmlichen Kühlbox, die mit Eis gekühlt wird. Der mobile Kühlschrank kühlt alle Speisen und Getränke innerhalb von 30 Minuten von 25 Grad Celsius zuverlässig auf den Gefrierpunkt herunter. Bis zu -20 Grad Celsius sind mit den EverFrost-Modellen möglich.

Alle Varianten treibt ein 299 Wattstunden großer Akku an, der die optimale Temperatur von vier Grad Celsius für bis zu 42 Stunden halten kann und sich jederzeit austauschen lässt. Von null auf einhundert Prozent ist der EverFrost in vier Stunden über das 95-Watt-Netzteil oder den Auto-Anschluss aufgeladen. Wer möchte, kann auch via Solar aufladen.

Und auch an ein paar smarte Funktionen hat Anker gedacht. Alle EverFrost-Modelle verfügen über zwei USB-A- und einen USB-C-Ports, um auch andere Geräte mit Strom versorgen zu können. Neben dem integrierten Display mitsamt physischen Bedienknöpfen lässt sich der EverFrost auch per „Anker“-App bedienen, zum Beispiel mit schneller Temperatureinstellung oder dem Checken des aktuellen Akkustandes.