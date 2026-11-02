Obwohl Anker den neuen Laptop Charger Pro speziell für das MacBook Pro bewirbt, kann das Netzteil auch alle anderen Laptops mit Strom versorgen. Gleichzeitig hat der Charger wieder ein paar Besonderheiten an Bord, die wir schon vom kleinen Bruder kennen. Unter anderem gibt es ein Display, einen klappbaren Stecker sowie eine Geräteerkennung für optimiertes Laden.

Spannend ist das Ladelimit, das sich zusammen mit der „Anker Charging Manager App“ festlegen lässt. Ist das MacBook zum Beispiel auf 80 Prozent geladen, versorgt das Netzteil nur noch das Gerät mit Strom, ohne den Akku weiter aufzuladen. Das schont die Batterie und kann ihre Lebensdauer spürbar verlängern. Darüber hinaus stehen verschiedene Lademodi bereit, und da das Netzteil ausgewählte angeschlossene Geräte erkennt, passt es die Ladekurve optimal an. Außerdem bleibt das Ladegerät kühler, was ebenfalls für mehr Effizienz sorgt.

Display zeigt Infos und Fotos an

Das smarte Display zeigt nicht nur die angeschlossenen Geräte an, sondern auch die Ladezeit, ein ausgewähltes Foto oder ein paar niedliche Animationen. So behaltet ihr den Ladevorgang jederzeit im Blick und könnt dem Netzteil gleichzeitig eine persönliche Note verleihen. Als weiteres Extra kommt ein klappbarer Stecker zum Einsatz, damit sich das Ladegerät im Rucksack nicht verheddert und unterwegs wenig Platz wegnimmt. Als kleinen Nachteil muss man anbringen, dass der Anker Laptop Charger Pro nur einen Anschluss bietet, der auf der oberen oder unteren Seite angebracht ist, je nachdem, wie man das Netzteil ausrichtet.

Der Anker Laptop Charger Pro kostet eigentlich 59,99 Euro, allerdings gibt es zum Verkaufsstart einen Rabatt in Höhe von 10 Euro, sodass der Preis auf 49,99 Euro fällt. Anker legt ein farblich passendes USB-C-Kabel dazu, das entweder in Silber oder in Dunkelgrau daherkommt.

Wer mehr Power zum Laden von Laptop, MacBook und anderen Geräten benötigt, bekommt hier ein modernes Ladegerät mit einigen Extras.