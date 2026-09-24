Wer sein iPhone besonders effektiv und Akku-schonend aufladen möchte, greift zur neuen Anker MagGo 2 Pro Powerbank, die eine aktive Kühlung bietet. Da Hitze die Aufladung beeinträchtigt, kühlt die Powerbank während des Ladevorgangs sowohl das iPhone als auch den Stromspender selbst. Ich habe die Anker MagGo 2 Pro schon ausprobiert, sodass ich schon jetzt sagen kann, ob sich der Lüfter lohnt.

Ausgestattet mit 10.000 mAh, gibt es Support für Qi2.2 und 25 Watt, sodass ein iPhone mit der maximal zur Verfügung stehenden Leistung geladen wird. Zeitweise habe ich auf dem Display sogar Spitzen von bis zu 28 Watt gesehen. Sobald die Powerbank am iPhone magnetisch hält, startet der Ladevorgang. Die Powerbank erkennt das iPhone, optimiert den Ladevorgang und startet den Lüfter.

Lüfter hält den Akku kühl

Wie eingangs erwähnt, sorgt der Lüfter dafür, dass die Hitzeentwicklung gering bleibt und das Gerät nicht über 36 Grad steigt. Das stellt sicher, dass eine Aufladung mit maximaler Leistung auch über einen längeren Zeitraum möglich ist, ohne dass die Powerbank die Leistung zu schnell drosselt. Wer sich jedoch an Geräuschen stört, wird mit der Anker MagGo 2 Pro nicht glücklich, da der Lüfter definitiv hörbar ist. Nicht wirklich laut, aber man hat das Surren immer im Ohr, wenn die Umgebung sonst leise ist. Wer möchte, kann die Kühlfunktion manuell abschalten.

Ich habe mein iPhone 17 Pro Max absichtlich komplett leer laufen lassen, um zu testen, ob die Versprechungen der Powerbank halten. Mit aktiver Kühlung konnte ich mein iPhone innerhalb von 25 Minuten auf 48 Prozent aufladen, sodass Ankers Versprechungen stimmen. Meine Wärmebildkamera hat mir zudem bescheinigt, dass der Akku bei voller Last nicht über 36 Grad steigt. Lediglich die ausgeblasene Luft des Lüfters ist deutlich wärmer.

Während das Laden mit MagSafe super bequem ist, ist man hier auf 25 Watt begrenzt. Da die Anker MagGo 2 Pro aber einen weiteren USB-C-Anschluss mit 45 Watt Schnellladen bietet, lässt sich das iPhone noch schneller aufladen. In rund 50 Minuten hat das iPhone 80 Prozent nachgetankt und ist somit super schnell wieder einsatzbereit. Umgekehrt lässt sich die Powerbank so auch wieder fix mit Strom befüllen.

Bringt der Lüfter was?

Ja. Im direkten Vergleich werden andere Powerbanks beim Laden deutlich heißer und reduzieren die Ladegeschwindigkeit merklich. Daraus resultiert, dass der Akku stärker belastet und in der gleichen Zeit weniger geladen wird. Obwohl Anker einen Lüfter verbaut, bleibt die Powerbank kompakt und handlich. Die exakten Abmessungen liegen bei 7,1 x 10,5 x 1,8 Zentimeter, das Gewicht bei 220 Gramm.

Und die Anker MagGo 2 Pro hat noch ein weiteres Extra mit an Bord: Einen Ständer, der das iPhone aufstellen kann. Und hier gibt es keinen klapprigen Standfuß, sondern eine hochwertige Halterung mit Scharnier, das auch hält. Der Ständer ist dabei zwischen 0 und 80 Grad einstellbar, um den perfekten Aufstellwinkel zu finden. Das funktioniert sowohl im Hochformat, um eingehende Nachrichten zu erfassen, als auch im Querformat, um zum Beispiel ein Video zu schauen oder den Standby-Modus zu nutzen.

Das seitliche Display zeigt nicht nur den aktuellen Ladestatus an, sondern auch die Leistung in Watt, die aktuelle Temperatur als auch die Akkugesundheit. Über den einzigen Knopf könnt ihr zwischen den Anzeigen einfach wechseln.

Letztendlich lässt sich Anker die neuen Funktionen gut bezahlen, denn die Anker MagGo 2 Pro ist mit 109,99 Euro im absoluten Premium-Segment unterwegs. Ihr könnt dabei aus den Farben Phantomgrau, Burgunder, Polarnachtblau und Silber wählen.