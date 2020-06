Anker PowerExpand: Neuer 6-in-1-Hub für das iPad Pro

Der Markt für USB-C-Zubehör wächst und wächst. Mit dem iPad Pro können auch ambitionierte mobile User des Apple-Tablets auf weitere Anschlüsse und Möglichkeiten zugreifen. Apple hat sich beim Flaggschiff-iPad-Modell für einen USB-C-Port als primären Anschluss entschieden und bietet damit auch jede Menge Optionen, externe Geräte anzuschließen.

Der uns wohlbekannte Hersteller Anker hat nun mit dem Anker PowerExpand ein neues 6-in-1 USB-C Dock für das iPad Pro angekündigt, das auch bereits bei Amazon zum Preis von 39,99 Euro gelistet ist, und ab dem 17. Juni 2020 lieferbar sein wird. Als Farbe steht bisher allein ein dunkles Spacegrau zur Verfügung, weitere Farbvarianten gibt es noch nicht.

Das Anker PowerExpand Dock verfügt über insgesamt sechs verschiedene Anschlüsse, die das iPad Pro 11″ und 12.9″ mit einem Klick in ein multifunktionales Arbeitsgerät verwandeln. So gibt es einen 3,5 mm-Klinkenanschluss mit 48kHz/16-Bit zur Wiedergabe von Audioinhalten, einen 4K@60Hz HDMI-Port zum Anschluss an einen externen Monitor oder Beamer, einen USB-C-Ladeport mit 60W Power Delivery Input, einen Steckplatz für MicroSD- und SD-Speicherkarten, und auch einen USB-A-Anschluss mit 5 Gbps-Datentransfer.

Der Anker PowerExpand Hub ist gerade einmal 50 Gramm schwer und mit Maßen von 10,02 x 3,25 x 0,94 cm auch ein exzellenter Kandidat, um neben dem iPad Pro selbst immer mit dabei zu sein. Dank der Aluminium-Oberfläche passt sich das Dock nahtlos an das Design des iPad Pro an und ist zudem besonders stabil. Beachtet vor dem Kauf, dass einige kabellose 2.4 GHz-Geräte, beispielsweise Mäuse oder Tastaturen, und einige USB 3.0-Geräte eventuell nicht mit dem Dock kompatibel sind. Auch mit anderen iPad Pro-Hüllen versteht sich der Hub nicht, außer Apples Smart Keyboard (Modellnummer A8362).