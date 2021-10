Anker Powerline III Flow: Weiches USB-C auf Lightningkabel in neuen Farben

Die Kabel aus der Reihe „Anker Powerline III Flow“ gefallen uns besonders gut. Aufgrund der verwendeten Materialien (Graphen-Drähte und Silikagel) ist das neue Kabel besonders sanft und weich und verbessert so die Flexibilität und Biegsamkeit. Außerdem verheddern diese nicht so schnell.

Ich habe das Kabel bei mir Zuhause am Sofa im Einsatz und kann so mein iPhone bei Bedarf aufladen. Und nun hat Anker drei neue Farben im Sortiment: Sonnengelb, Babyblau und Mauve. Während das gelbe Kabel in den Klängen 180 und 90 Zentimeter verfügbar ist, können das blaue und lilafarbene Kabel aktuell nur in der Länge 90 Zentimeter erworben werden.

Die Preise für das kurze Kabel liegen bei 15,99 Euro, die Variante in 180 Zentimeter kostet 17,99 Euro. Weiterhin sind die Farben Altrosa, Lavendel, Mintgrün, Schwarz und Weiß erhältlich. Und falls ihr ein USB-C auf USB-C Kabel sucht, hat Anker auch hier ein Flow-Kabel im Sortiment.