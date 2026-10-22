Anker schickt die neue Eufy Video-Türklingel S4 ins Rennen

Es ist schon eine ganze Weile her, seit ich eine Video-Türklingel von Anker genutzt habe. Die Eufy Video-Türklingel E340 hat lange Zeit bei mir ihren Dienst verrichtet, bevor sie von der Hue Secure Video Doorbell abgelöst wurde. Nun schickt Anker, nach langer Entwicklungszeit, den Nachfolger ins Rennen: Die Eufy Video-Türklingel S4.

Die neue Türklingel von Anker kostet deutlich mehr…

Beim Preis ist mir zunächst einmal die Kinnlade heruntergefallen. Während die alte E340 einen regulären Listenpreis von 179 Euro hat und aktuell bei Amazon für 119 Euro verkauft wird, kostet das neue Modell deutlich mehr.

Die Eufy Video-Türklingel S4 hat einen Listenpreis von 329 Euro und wird im Verbund mit einem digitalen Türgong für die Steckdose verkauft. Immerhin: Mit dem Gutscheincode ANKEREUFYS4 könnt ihr den Preis bis zum 5. November auf 279 Euro reduzieren. Die Auslieferung soll dann im Dezember erfolgen.

…kann aber auch viel mehr

Die Eufy Video-Türklingel S4 hat aus technischer Sicht dann aber auch einige spannende Verbesserungen zu bieten, die den Preis vielleicht ein bisschen relativieren. Während der Vorgänger noch mit zwei Kameras bestückt war, um auch den Bereich direkt vor der Haustür abzudecken, verfügt die neue Türklingel über ein 180-Grad-Sichtfeld. Eine echte Fisheye-Ansicht wird allerdings auch verhindert, das Kamerabild soll in der Eufy-App ohne Verzerrungen dargestellt werden können. Man kann sich in der 180-Grad-Ansicht einfach in alle Richtungen umsehen.

Zudem ist die Eufy Video-Türklingel S4 nicht nur mit einem einfachen Bewegungsmelder, sondern mit Radartechnik ausgestattet. So sollen Personen zuverlässiger erkannt und Fehlalarme oder falsche Benachrichtigungen vermieden werden.

Ein weiteres Highlight ist die integrierte Beleuchtung. Die Eufy Video-Türklingel S4 hat nicht nur einen LED-Ring rund um den Klingelknopf, sondern auch zwei nach oben und unten strahlende LEDs. Neben einem sanften Nachtlicht kann auch ein helleres Licht aktiviert werden, wenn Bewegungen erkannt werden. Die S4 wird dazu einfach an die vorhandene Klingelverkabelung angeschlossen, der integrierte 2.400 Milliamperestunden große Akku sorgt bei Stromausfällen für einen nahtlosen Betrieb.

Kann die Eufy Video-Türklingel S4 auch Apple Home?

Solltet ihr die S4 zusammen mit einer HomeBase S380 verwenden, könnt ihr die auch in Apple Home, Amazon Alexa und Google Home verwenden. Allerdings wird dann der Funktionsumfang eingeschränkt: Der Kameraausschnitt ist in den Drittanbieter-Apps fest fixiert und man kann sich nicht seitlich oder nach oben und unten umsehen. Dazu ist die Eufy-App erforderlich. Zu HomeKit Secure Video liefert Anker keine Details, ich frage hier noch einmal gezielt nach. Aber auch sonst: Eine lokale Speicherung der Video-Ereignisse ist bei Anker auch ohne Cloud-Abonnement möglich.

In der Produktbeschreibung gibt Anker zudem an, dass sich die Eufy Video-Türklingel S4 beim Druck auf den Klingelknopf per Videoanruf auf verbundenen Smartphones meldet. Ich persönlich finde das nicht die beste Wahl, kann euch aber entwarnen: Ihr könnt in den Einstellungen auch klassische Push-Mitteilungen aktivieren. Zudem, so habe ich jedenfalls erfahren, soll die neue S4 nach dem Öffnen der App deutlich schneller ein Videobild liefern. Bei der alten E340 hat es am Ende über 10 Sekunden gedauert, bis der Live-Stream in der App lief…