Anker Solix Solarbank 4 Pro: Meine Erfahrungen nach mehreren Monaten

Es ist schon eine ganze Weile her, seit die Anker Solix Solarbank 4 Pro vorgestellt wurde. Am 12. Mai 2026 hat sie das Licht der Welt erblickt, wenig später habe ich euch die wichtigsten Informationen in einem kleinen Video präsentiert. Ende Juni folgte dann die Auslieferung und mittlerweile habe auch ich die neueste Generation der Solarbank seit einiger Zeit im Einsatz. Meine ganz besonderen Erfahrungen möchte ich euch heute in diesem Artikel schildern.

Offiziell eingeführt wurde die Anker Solix Solarbank 4 Pro, die mit einer Kapazität von stolzen 5.024 Wattstunden ausgestattet ist, zum Listenpreis von 1.999 Euro. Ihr bekommt sie aber immer wieder günstiger, auch aktuell ist der Preis deutlich reduziert. 1.599 Euro werden derzeit fällig, ein Smart Meter der zweiten Generation gibt es inklusive.

Aktuell liegen wir also bei einem Preis von rund 320 Euro pro Kilowattstunde, was ziemlich ordentlich ist. Zum Vergleich: Die Solarbank 3 Pro liegt bei 410 Euro und die Solarbank 2 Pro bei 375 Euro. Beide sind aktuell allerdings auch nicht reduziert erhältlich. Alle drei Modelle können zudem mit Erweiterungsakkus ausgebaut werden.

Anker Solix Solarbank 4 Pro (5 kWh) für 1.599 Euro

Anker Solix Solarbank 3 Pro (2,6 kWh) für 999 Euro

Anker Solix Solarbank 2 Pro (1,6 kWh) für 599 Euro

Ist die Anker Solix Solarbank 4 Pro noch ein Balkonkraftwerk?

Prinzipiell lässt sich die neue Solarbank über das mitgelieferte Schuko-Kabel wie ein Balkonkraftwerk mit 800 Watt Ausgangsleistung an einer normalen Steckdose betreiben. Allerdings schlummert unter der Haube ein wahres Monster…

Die Solarbank 3 Pro bot bereits eine Solarleistung von bis zu 3.600 Watt, was weit über der Grenze von 2.000 Watt für Balkonkraftwerke lag. Die Anker Solix Solarbank 4 Pro geht noch einen Schritt weiter, denn es können an den vier MPP-Trackern bis zu zwölf Solarmodule für eine maximale Eingangsleistung von 5.000 Watt angeschlossen werden.

Über einen Wieland-Stecker kann die Ausgangsleistung auf bis zu 2.500 Watt erhöht werden. Dazu ist allerdings die Installation durch eine qualifizierte Fachkraft inklusive Anmeldung beim Netzbetreiber notwendig. Hier reden wir also definitiv nicht mehr von einem Balkonkraftwerk, sondern von einer PV-Anlage.

Der Installationsservice von Anker im Detail

Ich habe bereits vor einiger Zeit zwei Balkonkraftwerke als gemeinsame PV-Anlage angemeldet. Es war gar nicht so einfach, eine Firma zu finden, die diese Anmeldung übernimmt. Umso erfreuter war ich, als ich erfahren habe, dass Anker über die eigene Webseite einen Installationsservice für die Anker Solix Solarbank 4 Pro anbietet.

Ursprünglich wurde dieser Service für 499 Euro angeboten, mittlerweile liegt der Preis bei 699 Euro. Im Leistungsumfang sind unter anderem folgende Punkte enthalten:

Überprüfung des vorhandenen Stromkreises

eventuell erforderliche Zuleitung von bis zu 10 Metern

Installation der Wieland-Steckdose

Einbau und Anschluss des Smart Meters

Einrichtung der Anker-App

Netzanmeldung

Sicht- und Funktionsprüfung der PV-Anlage (DC-Seite)

Diese Probleme gab es bei meiner Installation

Für die Installation arbeitet Anker, so zumindest mein Kenntnisstand, mit einem Sub-Unternehmen zusammen. Dieses Unternehmen hat einen Elektriker aus meiner Region beauftragt, der mich dann zur Terminabstimmung kontaktiert hat. Und dann ging die wilde Geschichte los.

Am ersten Termin ist der Elektriker nicht erschienen und hat auch über Stunden nicht auf meine Kontaktversuche reagiert. Erst nach einem halben Tag kam eine Nachricht: „Ich bin krank und kann leider nicht kommen.“ Natürlich kann man auch kurzfristig erkranken, dann sollte man den Termin doch aber auch bitte rechtzeitig absagen.

Der zweite Termin hat dann zum Erfolg geführt, auch wenn die Fachkraft keinen superprofessionellen Eindruck gemacht hat. Mit einem Wieland-Stecker hat er noch nie gearbeitet und eine Aufputzdose (wie vorher abgesprochen) hatte er auch nicht dabei. Nach einer Stunde im Baumarkt kam er dann mit halbwegs passenden Teilen zurück, die aber auch nur verwendet werden konnten, da die Installation nicht im Außenbereich erfolgte.

Ein Smart Meter musste nicht installiert werden und die Einrichtung in der Anker-App habe ich selbst übernommen. Ich bezweifle stark, dass die Person letzteres hinbekommen hätte. Auf Rückfragen zur Ummeldung der Installation beim Netzbetreiber wurde auch nach Wochen nicht mehr reagiert.

Mein Fazit: Prinzipiell ist der Installationsservice für die Anker Solix Solarbank 4 Pro eine richtig tolle Sache und sehr zu empfehlen, vor allem wenn man nicht über private Kontakte an eine Fachkraft kommt. Dass es bei mir so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, war hoffentlich ein negativer Einzelfall.

Meine doppelte PV-Anlage und die Sache mit den Smart Plugs

Das normale Setup sieht ja so aus: Eine Anker Solix Solarbank 4 Pro mit oder ohne Zusatzakkus wird über bis zu zwölf Solarmodule mit Sonnenenergie versorgt. Das Smart Meter misst den aktuellen Hausverbrauch und die Solarbank gibt die notwendige Leistung (bis maximal 2.500 Watt) quasi in Echtzeit ins Hausnetz ab. Dann ist kein zusätzliches Zubehör, wie etwa Smart Plugs notwendig. Sämtliche Verbraucher, auch der Herd oder der Backofen, werden erfasst und können abgedeckt werden.

Bei mir sieht die ganze Sache etwas anders aus. Auf dem Flachdach, wo ich Platz für massig Solarmodule habe, gab es leider keine Anschlussmöglichkeit für die Anker Solix Solarbank 4 Pro. Dort werkelt weiterhin die Solarbank 3 Pro mit drei Zusatzakkus, acht Modulen und maximal 800 Watt Einspeisung ins Hausnetz, gesteuert über den Smart Meter.

Auf der Garage, die leider baulich deutlich vom Haus getrennt ist, habe ich vier weitere Module aufgestellt. Da dort eine eigene Stromverteilung für eine Wallbox installiert wurde, kann die Anker Solix Solarbank 4 Pro dort über eine Wieland-Steckdose mit voller Leistung laden. Aufgrund der geringeren Modulanzahl und der Verschattungsprobleme von Oktober bis Februar, ist die leistungsstärkere Solarbank aber nicht zu meinem Hauptsystem geworden.

Stattdessen arbeitet sie im manuellen Modus mit einer kleinen, festen Einspeisung und zusätzlichen Smart Plugs an großen Verbrauchern wie Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank oder TV-Setup. So kann ich große Verbraucher versorgen und Lastspitzen abdecken, bei denen das vorherige zweite „Balkonkraftwerk“ nicht hätte mithalten können.

Mittlerweile funktioniert dieses zweiteilige System auch bei Anker ganz gut. Allerdings muss dafür in der Anker-App ein zweites „Zuhause“ angelegt werden. Die beiden Solarbanks können ohne Powerbank leider nicht zu einem gemeinsamen System verbunden werden. Zudem gab es anfangs Probleme bei der Kopplung der Smart Plugs mit der Solarbank 4 Pro, hier musste ich zunächst auf ein Software-Update von Anker warten.

So viel konnte ich bisher sparen

Eine ganz genaue Statistik kann ich euch nach etwas mehr als zwei Monaten noch nicht bieten. Ich möchte euch aber mal aufzeigen, was ich von November 2025 bis heute bisher mit meinem zweiteiligen System, bestehend aus zwei Solarbanks, rund 12 Kilowattstunden Speicher und zwölf Solarmodulen, sparen konnte.

Mein Hausverbrauch lag in diesen zwölf Monaten bei 4.250 Kilowattstunden. Davon habe ich aber nur 1.500 Kilowattstunden aus dem Netz bezogen. 2.750 Kilowattstunden konnte ich also selbst erzeugen, was bei einem Preis von 29 Cent pro Kilowattstunde einer Ersparnis von rund 800 Euro entspricht. Auch mit einer zum Großteil selbst aufgebauten PV-Anlage und einer Solarbank ist eine sehr ordentliche Ersparnis möglich.

Die genauen Kosten sind natürlich immer davon abhängig, wie viel Eigenleistung ihr einbringen könnt und wie teuer die einzelnen Komponenten, also auch Module, Halterungen und Kabel, für euch sind.

Das Fazit zur Anker Solix Solarbank 4 Pro

Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Anker Solix Solarbank 4 Pro als Alternative zu einer „echten“ PV-Anlage definitiv lohnen kann. Der Preis pro Kilowattstunde ist mit der neuen Generation noch einmal gefallen, Software und auch Hardware sind mittlerweile sehr ausgereift und haben bei mir in den letzten Jahren (auch mit der zweiten und dritten Generation) sehr zuverlässig funktioniert.

Wenn ihr mit einer PV-Anlage liebäugelt und ihr die Option habt, eigenständig Module und Kabel auf eurem Dach zu installieren, dann rechnet die Geschichte auf jeden Fall mal selbst durch. Die Anker Solix Solarbank 4 Pro kann, zusammen mit dem Installationsservice von Anker, ein sehr spannendes Puzzle-Teil sein. Zumal ihr auch für die spätere Zukunft immer noch die Option auf Upgrades habt – sei es für mehr Speicher oder gar das Powerdock für noch mehr Leistung.

Wenn ihr ein reines Balkonkraftwerk sucht und keine Absichten habt, daraus eine „kleine“ PV-Anlage inklusive aufwändiger Anmeldung zu machen, dann ist die Anker Solix Solarbank 4 Pro aber wohl einfach überdimensioniert. In diesem Fall rate ich euch, ein Auge auf die Solarbanks der zweiten oder dritten Generation zu werfen. Diese haben sich bereits bewährt, können einfacher angemeldet werden und später auch einfach um Speicher erweitert werden. Außerdem ist der Einstiegspreis deutlich geringer.